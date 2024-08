Bekijk nu een preview van The Last of Us seizoen 2

“Wat heb je gedaan, Joel?” Het lijkt erop dat in de nieuwe sneak preview van The Last of Us seizoen 2 antwoorden worden gevraagd. Joel wordt op de pijnbank gelegd. Gamers wisten al dat de beste man het niet makkelijk gaat krijgen in dit seizoen, maar in de preview zien we dat hij heel wat om uit te leggen heeft.

Catherine O’Hara

Een nieuwe toevoeging aan de serie is Catherine O’Hara en ze lijkt het extreem belangrijk te vinden dat onze hoofdrolspeelster Ellie helemaal in orde is. Normaal was dat Joels taak, maar met een meisje dat steeds ouder wordt, kun je je afvragen of die taak nog aan hem toebedeeld zou moeten zijn.

Wanneer The Last of Us seizoen 2 precies naar HBO Max komt is nog onbekend: ergens in 2025 Je hoeft er dit jaar dus niet meer op te rekenen. Dat is niet erg: het is pas een jaar geleden dat The Last of Us seizoen 1 op HBO Max te zien was. Wij zijn er laaiend enthousiast over, onder andere omdat je echt niet bekend hoeft te zijn met de games om deze serie toch te waarderen. Een serie die sowieso heel goed in elkaar zit en een heel rauw beeld geeft van hoe de wereld eruit kan komen te zien als schimmels het overnemen. Of vooral: als schimmels ons overnemen.

The Last of Us seizoen 2

The Last of Us is gebaseerd op de gelijknamige gameserie van Naughty Dog. Het is vrij getrouw aan de games en dat is ook makkelijker te bewerkstelligen dan bij de meeste spellen. Dat komt omdat The Last of Us van zichzelf al heel filmisch is en bovendien vrij realistisch en erg mooi. Zulk goed bronmateriaal hebben is een gelukje, al doen de makers van de serie hun best om het niet alleen maar te laten naspelen door mensen. Er zitten wel degelijk verrassingen in, ook voor wie de games al vaker is doorgeakkerd.

We zijn benieuwd wat seizoen 2 zal brengen, dat gebaseerd is op de tweede game uit de serie. In ieder geval is de bekende feestscène die ook de boventoon voerde in de aanloop naar de tweede game van TLOU ook hier aanwezig, al geeft HBO Max er iets minder van weg. Als wij de seriemakers waren, dan zouden we juist die scène compleet op zijn kop gooien en aan de kleine preview te zien zal het ons niks verbazen als dat ook precies is wat er staat te gebeuren. We zien het in 2025, wanneer het iets kortere tweede seizoen van The Last of Us op HBO Max te zien is.