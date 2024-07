Beelden gelekt van Dina en Ellie in The Last of Us seizoen 2

We kunnen niet wachten tot het tweede seizoen van de HBO-hitserie The Last of Us van start gaat. Het eerste seizoen was een van de beste op een game gebaseerde televisieproducties die we ooit hebben gezien en we zijn erg nieuwsgierig hoe het spannende, emotionele verhaal over een wereld vol Cordyceps en een handjevol overlevenden. In nieuwe beelden die zijn gelekt krijgen we een glimp van hoe Dina en Ellie erbij lopen in het tweede seizoen.

Dina & Ellie! ❤️ Isabela Merced and Bella Ramsey filming #TheLastofUs Season 2 🔥 pic.twitter.com/mu52kKZDgZ — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 8, 2024

The Last of Us seizoen 2

De dames worden gespeeld door Bella Ramsey en Isabela Merced, die op de beelden duidelijk volop aan het filmen zijn, compleet met guns en de stad Seattle, die we kennen uit de tweede The Last of Us-game. Aangezien het filmen nog in volle vaart lijkt, is het nog lastig te zeggen wanneer het tweede seizoen van The Last of Us op HBO Max verschijnt. We wachten het ongeduldig af. En, niet vergeten: het wordt wel een korter seizoen.