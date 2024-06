Oh nee: The Last of Us seizoen 2 wordt korter

Het is een vreemde situatie, maar de makers van de serie The Last of Us hebben zoveel te vertellen, dat ze het tweede seizoen korter maken. Co-creator Craig Mazin heeft gezegd: “We denken dit verhaal niet binnen de twee seizoenen te kunnen vertellen”. Aan de andere kant kunnen we ons dat als gamers wel voorstellen. De tweede game bevatte wat meer verhaal, omdat er minder ‘worldbuilding’ nodig was.

Een wereld bouwen

Worldbuilding is iets in de wereld van boeken, films en dus ook games en televisie, waarbij je kennismaakt met een nieuwe wereld. Een nieuw universum eigenlijk. Harry Potter is daar nog steeds een van de beste voorbeelden van. Samen met Hagrid wordt Harry Potter in de eerste film steeds verder meegenomen in alles wat de tovenaarswereld te bieden heeft. Een toverstaf of bezemsteel kopen op Diagon Alley, de eerste keer binnenkomen in die grote eetzaal van Zwijnstein: het draagt er allemaal aan bij dat je de wereld van Harry Potter leert kennen. En dat is een kunstje dat de makers niet hoeven te herhalen bij de tweede, de derde, de vierde film, enzovoorts.