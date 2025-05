Dit is wanneer de The Last of Us-serie ophoudt

We weten hoe lang de games van The Last of Us duren, want het lijkt er sterk op dat dat bij twee spellen blijft. De op de games gebaseerde serie heeft meer delen: daar komen uiteindelijk 4 seizoenen van. Het tweede seizoen is nu op HBO Max te zien.

De makers van de serie hebben ons lang in het ongewisse gelaten, maar nu is de kogel door de kerk: na 4 seizoenen stopt The Last of Us.

The Last of Us

Gelukkig hebben we dus nog dik twee seizoenen te gaan, maar tegen de tijd dat de finale te zien is, kijken we waarschijnlijk op deze periode terug als een periode waarin de tijd vloog. Showrunner Craig Mazin zegt dat er geen enkele manier is waarop The Last of Us in drie seizoenen kan eindigen. HBO Max moet dus nog wel een extra seizoen bestellen na de volgende, stelt hij.