Het eerste seizoen van de Harry Potter-serie heet Harry Potter and the Philosopher's Stone, net als het boek. Het is ook de bedoeling dat elk seizoen een boek vertegenwoordigt. Leuk, want dat betekent dat we die worldbuilding van Zweinstein en het leven van Harry Potter te zien gaan krijgen in het eerste seizoen. En dat laat de gloednieuwe trailer
ook al goed zien.
We zien in de nieuwe trailer onder andere de docenten Paapa Essiedu’s Severus Snape, Janet McTeer’s Minerva McGonagall en John Lithgow’s Dumbledore, maar ook wordt er Quidditch gespeeld en zien we heel wat magie voorbijkomen. Het is voor diehard fans misschien nog steeds wennen aan al die nieuwe gezichten, maar misschien helpt het om deze trailer en de vorige
een paar keer te kijken. De serie begint namelijk over niet al te lange tijd.
Harry Potter and the Philosopher's Stone is vanaf kerst 2026 te zien op HBO Max
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