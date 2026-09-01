Als er iets een hit is op sociale media, dan zijn het wel Pokémon-kaarten. Het unboxen, het horen welke grade ze hebben, het is leuk om mee te leven met mensen die kijken wat ze in huis hebben. Het is zo populair, dat er zelfs een nieuwe animefilm van komt. Hij heet Pokémon Wild Card.

Pokémon Wild Card

De nieuwe film draait om iemand die de Trading Card Game (TCG) van Pokémon speelt en Mikiya heet. Hij heeft een speciale vriend in de vorm van Mimikyu. De animatiefilm is aangekondigd tijdens de Pokémon World Championships in San Francisco en wordt gemaakt door de mensen achter SPY x FAMILY. Pokémon: Wild Card verschijnt in 2027 in de bioscoop.