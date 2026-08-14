Vanaf dit weekend kun je op HBO Max terecht voor de serie Lanterns. Het heeft alles te maken met het grotere verhaal achter Green Lantern en draait om twee van dit soort Lanterns die criminaliteit moeten oplossen op aarde. De hoofdrollen zijn voor Aaron Pierre en Kyle Chandler.

Lanterns

Om mensen vast warm te maken voor de serie zijn er al meerdere trailers gedeeld, maar nu gaat HBO zelfs voor de volledige eerste vijf minuten van de serie. Zo zie je een van die mannen, John Stewart, als kind al kijken naar iets over Lanterns.