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lanterns

DC gaat helemaal True Detective met Lanterns dit weekend

Entertainment14 aug , 17:25doorLaura Jenny
Vanaf dit weekend kun je op HBO Max terecht voor de serie Lanterns. Het heeft alles te maken met het grotere verhaal achter Green Lantern en draait om twee van dit soort Lanterns die criminaliteit moeten oplossen op aarde. De hoofdrollen zijn voor Aaron Pierre en Kyle Chandler.

Lanterns 

Om mensen vast warm te maken voor de serie zijn er al meerdere trailers gedeeld, maar nu gaat HBO zelfs voor de volledige eerste vijf minuten van de serie. Zo zie je een van die mannen, John Stewart, als kind al kijken naar iets over Lanterns.
Waar het bij superhelden vaak veel humor of actie is, daar is dit een serie die het wat serieuzer aanpakt. Het wordt zelfs al een soort True Detective genoemd, wat natuurlijk een van de favorieten op HBO Max is. Het is te hopen dat het inderdaad die kant op gaat en die kwaliteit heeft, want we hebben op bijvoorbeeld Disney+ toch akelig veel series gezien die na een seizoen alweer moesten stoppen. Recent is nog gebleken dat dat ook het lot is van Wonder Man.

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