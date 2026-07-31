Het weekend is weer aangebroken. Benen omhoog voor de televisie dus om jezelf te trakteren op nieuw kijkmateriaal. Dat is er weer genoeg, op streamingdiensten als Pathé Thuis, Netflix en Disney+ . Wij nemen vijf kijktips met je door!

Disclosure Day (Pathé Thuis)

Vind je het niet erg om een eenmalig bedrag voor het huren van een film uit te geven, dan kun je nu op Pathé Thuis terecht voor het eerder dit jaar in de bioscoop verschenen Disclosure Day. Dat is de nieuwe film van Steven Spielberg, die dankzij films als War of the Worlds en Close Encounters of the Third Kind wel wat ervaring heeft met het regisseren van films over buitenaardse invasies.

In Disclosure Day komen verschillende mensen er achter dat er iets vreemds aan de hand is. Een weervrouw begint opeens rare klanken uit te slaan op live televisie, en een hacker steelt videobeelden met bewijs dat de mensheid al lang heeft kennisgemaakt met buitenaardse wezens. Een schaduwoverheid probeert de boel in de hand te houden, maar dat lijkt een onbegonnen zaak doordat beide personen geleid lijken te worden door een kracht buiten hun eigen lichaam… of toch niet? Voor spannende actie met een sciencefictionrandje zit je bij Disclosure Day in ieder geval goed.

The Bombing of Pan Am 103 (Netflix)

In 1988 stortte Pan Am-vlucht 103, onderweg naar New York, neer in het Schotse stadje Lockerbie. Dat werd veroorzaakt door een explosie. In deze documentairereeks op Netflix is te zien hoe de overheden van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de dader van de aanslag proberen te achterhalen. Eerder verscheen op SkyShowtime ook al de miniserie Lockerbie: A Search for Truth over hetzelfde onderwerp, maar daarin werden de gebeurtenissen nagespeeld door acteurs. The Bombing of Pan Am 103 belicht de situatie op een andere manier.

Sinners (Netflix)

Het vorig jaar uitgekomen Sinners kon rekenen op veel lof, waaronder een recordaantal van zestien Oscarnominaties, waarvan de film er vier in de wacht sleepte. In deze Ryan Coogler-film speelt de charismatische Michael B. Jordan de dubbelrol van twee criminele broers in het Zuiden van de VS, waar ze besluiten een danskroeg te openen voor de zwarte medemens. Al snel blijkt dat dit in de jaren dertig van de vorige eeuw niet zo makkelijk gaat, en mondt dit al snel uit tot een waar bloedbad. Sinners is nu te zien op Netflix.

The Devil Wears Prada 2 (Disney+)

Het heeft bijna twintig jaar geduurd, maar eindelijk is er een vervolg op de iconische comedyfilm The Devil Wears Prada, en die is nu te zien op Disney+ . Andy (Anna Hathaway) heeft de modewereld inmiddels ruimschoots achter zich gelaten en is een serieuze journalist, maar wanneer ze haar gehele redactie verliest krijgt ze toch weer de kans om onder Miranda (Meryl Streep) te werken. Ze moet Runway weer in goede banen zien te leiden nadat het tijdschrift flink wat reputatieschade heeft opgelopen. Met de terugkeer van de acteurs uit de eerste film voelt dit vervolg als een warm bad waar je met genoegen weer instapt.

The Idaho Murders: College Nightmare (Netflix)

Nog meer documentairemateriaal op Netflix deze week, en wel in de vorm van The Idaho Murders: College Nightmare. Deze docuserie zoomt in op de moord op vier studenten afkomstig van de plaatselijke universiteit in Idaho. Wat volgde was een klopjacht op de dader. In de documentaire zien we hoe deze weken verliepen, inclusief interviews met de nabestaanden.