Michael B. Jordan maakt de Thomas Crown Affair helemaal eigen in de nieuwe trailer van de film. Het duurt nog wel even voor de prent uitkomt: 5 maart 2027 pas, maar de acteur is zowel de producer als de regisseur . Hij is ook de hoofdrolspeler in de film, die zowel visueel prachtig moet zijn, sensueel als heel spannend: het gaat immers nog steeds om een heist.

The Thomas Crown Affair

The Thomas Crown Affair is bij veel mensen bekend als de film uit 1999 met Pierce Brosnan en Rene Russo. Al is ook dat een remake, namelijk van de film uit 1968. Het gaat om een verveelde miljardair die een schilderij steelt in het MOMA en vervolgens door een detective wordt onderzocht, waarna de twee op elkaar verliefd worden. Het heeft dus zowel de spanning als de romcom-achtige inslag en dat maakt het een ideale datefilm.

Naast Jordan zijn Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira en Pilou Asbæk in de prent te zien.