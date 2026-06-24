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Digger

De trailer van de nieuwe film Digger is een opsomming van Tom Cruise-films

Entertainment24 jun , 12:05doorLaura Jenny
Hij is al bijna een halve eeuw in films te zien: Tom Cruise. De beste man wordt volgende week 64 jaar en dat zouden we hem met al zijn geren en zijn stunts natuurlijk niet geven. In een nieuwe trailer van de film Digger zien we een terugblik op zijn indrukwekkende carrière van 46 jaar. Tegelijkertijd is het dus een trailer voor een nieuwe film met Cruise erin.

Digger

Digger is een film van Alejandro G Iñárritu, die onder andere aan het roer stond van Birdman en The Revenant. Hij heeft veel prijsnominaties en veel prijzen op de schoorsteenmantel, en misschien dat hij er met Digger nog wel een paar bij krijgt. Het belooft namelijk heel wat anders te zijn dan we van hem, maar ook van Tom Cruise, gewend zijn. Dat kan dus alle kanten op.
We zien in de nieuwe Digger-trailer een heleboel bekende Tom Cruise-films voorbijkomen. Nieuwsgierig welke? We zien bijvoorbeeld Top Gun, Interview with the Vampire, Magnolia, Jerry Maguire, Tropic Thunder, Edge of Tomorrow, en ga zo maar door. Het is een prachttrailer en een toffe keuze van Warner Bros om dit als trailer in te zetten voor Cruise's nieuwe prent.
Eerder werd er van deze film al een trailer geplaatst waarin we Tom Cruise zien dansen, al kijken we vooral uit naar 13 juli wanneer de officiële trailer van de film verschijnt.
Digger verschijnt 2 oktober in de bioscoop.

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