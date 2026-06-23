Google heeft een nieuwe samenwerking met een grote filmstudio. Het gaat om A24, een vrij beruchte filmstudio die zich door het maken van vrij controversiële films snel naar een cultstatus heeft weten te boksen. A24 komt vaak met Black Mirror-achtige horrorfilms en biedt een heel nieuwe kijk op het genre.

Filmstudio A24

Daarnaast is A24 bekend omdat het regisseurs volledige, creatieve vrijheid geeft en dat zorgt voor heel bijzondere films. Een greep uit het aanbod van A24 is: Midsommar, Everything Everywhere All At Once, Bodies Bodies Bodies, The Whale, The Zone of Interest, Queer, The Brutalist, Babygirl en Materialists. Het zijn dus zeker niet alleen maar horrorfilms, maar het zijn prenten die je even helemaal anders naar iets kunnen laten kijken.

Google gaat met A24 in zee voor AI-onderzoek. Het idee is dat de volgende generatie entertainment AI goed kan gebruiken en daar wil Google samen met de studio meer onderzoek naar doen. Het gaat dan ook om een samenwerking met Deepmind van Google. Er wordt gekeken hoe het vertellen van verhalen in films kan worden uitgebreid. Google investeert zo’n 75 miljoen dollar in het project. Het is nog nooit gebeurd dat Google zoveel in een filmstudio investeert.

Google laat weten: “Vooruitblikkend vertegenwoordigt de samenwerking het begin van een gezamenlijke reis, geworteld in onderzoek en gedeelde nieuwsgierigheid. Hoewel de initiële focus ligt op het overbruggen van de kloof tussen baanbrekende technologie en de volgende generatie entertainment, zullen de specifieke doelen, technische resultaten en creatieve mijlpalen van dit initiatief zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen. Terwijl de onderzoekers van A24 en Google DeepMind zij aan zij werken om te testen, te itereren en te bouwen, heeft dit partnerschap tot doel de grenzen te verleggen van wat mogelijk is in de toekomst van entertainment.“ Wat opvalt is dat Google ook zegt: “Dit zorgt dat de tools van de toekomst worden gevormd door de creatievelingen die ze gebruiken.”

AI-tools voor de films van de toekomst

Waarschijnlijk zullen de bedrijven meerdere projecten doen, maar om welke films het gaat is onbekend. In ieder geval gaat het om het produceren en distribueren van films, maar dat was ook te verwachten. Het is ook niet zo dat Google met deze grote zak geld ook allerlei rechten heeft gekregen: Google heeft geen toegang tot de filmbieb van A24. In ieder geval zal het niet alleen een project worden van innoveren: Google zal ook wel wat moeten uitleggen aan andere bedrijven. AI is getraind op openbare informatie en filmstudio’s als Disney en Universal hebben al vaker een flinke strijd gemaakt van het gebruik van AI die inbreuk doet op de rechten van die studio.