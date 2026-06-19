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Grinch

Verkoelend nieuws: The Grinch krijgt een opvolger en deze man is erbij

Entertainment19 jun , 13:40doorLaura Jenny
Terwijl het kwik volledig de pan uitstijgt, hebben we verkoelend nieuws. Kerstfilm The Grinch krijgt een opvolger. We hebben het niet over de animatieversie, maar de variant met Jim Carrey in de hoofdrol. Hierin was Taylor Momsen nog het kleine meisje dat The Grinch op andere gedachten bracht, inmiddels is die het boegbeeld van een rockband. Het leven kan gek lopen, maar The Grinch krijgt in ieder geval een sequel.

The Grinch 2

Het gaat niet om een prequel, maar een opvolger van de prent uit 2000, waarin de Who’s in Whoville nader kennismaakten met hun groene buurman. How The Grinch Stole Christmas 2 ziet ook de terugkeer van Ron Howard, dus dat is zeer positief. De populaire kerstfilm heeft al schrijvers, heeft ook al Jim Carrey (ook al moest die wel 8 uur per dag in de make-upstoel zitten voor zijn rol): we zijn benieuwd of het nu ook weer 24 maanden duurt om het geheel op te nemen.
Dit is de animatievariant van The Grinch:
Het is even afwachten hoe het gaat lopen en waar de film over gaat: het was immers koek en ei met het groene monstertje en Whoville, maar tegelijkertijd is er ongetwijfeld weer een nieuwe reden om een gigantische hekel te krijgen aan kerst. We kunnen niet wachten om weer naar deze sneeuwfilm te gaan kijken.
Dit is de eerste live action-film van The Grinch:

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