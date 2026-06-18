Als je van Punisher houdt, dan word je heel blij van de nieuwe trailer van Spider-Man: Brand New Day. Terwijl acteurs als Tom Holland en Zendaya in ons land zijn (al zijn ze inmiddels misschien alweer weg), werd de wereld getrakteerd op een gloednieuwe trailer met daarin heel veel Punisher, een beetje The Hulk en vooral veel Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day

In Spider-Man: Brand New Day krijgen we te zien hoe Peter Parker met het volwassen leven omgaat. Terwijl hij natuurlijk nog steeds regelmatig de Spider-Man moet uithangen. De film is geregisseerd door Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) en hij verschijnt op 31 juli 2026.

De officiële omschrijving luidt: "Vier jaar zijn verstreken sinds de gebeurtenissen van No Way Home, en Peter is inmiddels volwassen en leeft volledig alleen, nadat hij zichzelf vrijwillig heeft gewist uit de levens en herinneringen van degenen van wie hij houdt. Terwijl hij de misdaad bestrijdt in een New York dat zijn naam niet meer kent, heeft hij zich volledig toegelegd op het beschermen van zijn stad – als fulltime Spider-Man. Maar naarmate de eisen die aan hem worden gesteld toenemen, zorgt de druk voor een verrassende fysieke evolutie die zijn voortbestaan bedreigt, net wanneer een vreemd nieuw patroon van misdaden leidt tot een van de machtigste bedreigingen die hij ooit heeft gekend."

Tickets voor deze film, die op 31 juli verschijnt, zijn nu te koop.