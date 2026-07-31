Streamingdienst Disney + zit het afgelopen jaar te rommelen met zijn beeldkwaliteit. Eerder merkten we al dat streamkwaliteit HDR10+ en Dolby Vision bij sommige abonnees werd uitgezet, wat door een patentenkwestie zou komen, maar nu gaat het een stapje verder. 4K en HDR-beeld is nu ineens geschrapt in het duurste abonnement van Disney.

Vaarwel 4K

Als je het duurste abonnement op Disney+ afneemt, dan kijk je naar een maandelijks bedrag van 15,99 euro per maand. Je had dan altijd toegang tot 4K- en HDR-beeld. Nu niet meer, zonder dat Disney je daarover informeert. Menig abonnee is er niet erg over te spreken dat dit zomaar gebeurt, helemaal omdat er ook gene prijsverlaging aan zit te komen en Disney+ dus prijzig blijft.

Toch heeft het wederom wel iets te maken met patenten: Disney moest de ondersteuning voor Ultra HD (4K dus) en High Dynamic Range (HDR) verwijderen op last van de rechter. Dat dat komt omdat het Amerikaanse techbedrijf InterDigital heeft aangegeven dat Disney dat niet mag gebruiken en de rechter het daarin gelijk geeft. Disney geeft echter wel aan dat het de frustratie van klanten deelt en het hard werkt om de ondersteuning terug te krijgen.

Dat kan, maar dat zou Disney dan toch even netjes kunnen communiceren? Misschien kiezen sommige mensen er bewust voor dit abonnement af te nemen voor de beeldkwaliteit, terwijl ze die dus helemaal niet krijgen. Het is een vreemde zaak dat het zowel niets doet aan de prijs als niets doet aan communicatie. Bovendien lijken de webpagina's met informatie over abonnementen ook niet geüpdatet.

Sommige mensen willen dat iedereen massaal hun abonnement opzegt, maar of dat zoden aan de dijk zal zetten is de vraag. Als Disney ineens communiceert zal dat niet goed genoeg zijn, het kan ook de ondersteuning niet terugzetten dus is de enige optie de prijs te verlagen: iets wat we niet snel zien gebeuren.

We zullen zien hoe dit afloopt.