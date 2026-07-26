Comic-Con vindt momenteel plaats in het Amerikaanse San Diego en hier wordt de ene na de andere geweldige aankondiging gedaan. Dat is mooi, want vorig jaar was er toch erg weinig Marvel . Dat is dit jaar wel anders, met als grootste nieuws toch wel dat Ryan Gosling eindelijk de rol krijgt waar al zo lang geruchten over gaan: Ghost Rider. We vertellen je het belangrijkste superheldennieuws.

Ryan Gosling is Ghost Rider

Ryan Gosling werkt nu met Shawn Levy aan Star Wars: Starfighter en de twee blijven nog even samenwerken. Levy is namelijk ook de regisseur van Ghost Rider en Ryan Gosling zet eindelijk zijn eerste stappen in het Marvel Cinematic Universe als... Ghost Rider dus.

Black Panther heeft weer een T'Challa

We hebben natuurlijk gezien in de tweede Black Panther dat er iets belangrijks aan het einde gebeurt (waarna dat zielige liedje van Rihanna zijn intrede doet en het moeilijk is om het droog te houden). Wel: Ryan Coogler heeft aangekondigd dat David Jonsson de rol van die persoon zal spelen en dat betekent dat T'Challa 'terug' is. Wij pakken de tissues alvast in voor 2028.

Deadpool voelt zich overgeslagen in Hall H

Hall H is de hall waar vaak de spannendste panels plaatsvinden en zo was er eentje waar Avengers: Doomsday meer aandacht kreeg. Mensen hebben er zelfs een exclusief voorproefje op de film gekregen. Hierin zagen ze hoe Doom een leger Sentinels aanvoerde, terwijl Earth's Mightiest Heroes hem tevergeefs probeerden te stoppen. Maar wat nog leuker is, mede omdat we dit wel kunnen zien, is dat Deadpool even de boel kwam verstoren, met een fascinerend, grijs pak:

Blade Runner 2099 toont een strijdbare Hunter Schafer

Oke, het is niet echt superhelden, maar wij vinden ze wel overkomen als superhelden: Michelle Yeoh en Hunter Schafer die samen in Blade Runner 2099 spelen. Het is geen film, maar een serie, gemaakt door Silka Luisa. Bovendien komt die veel eerder dan alles Marvel: namelijk al op 25 november dit jaar.

Carrie is wederom een meid om van te houden

We houden van alles wat met Carrie te maken heeft en we zijn dan ook erg nieuwsgierig naar deze mini-serie van 8 afleveringen, die al op 7 oktober op Amazon Prime Video debutteert en natuurlijk de nodige horror met zich meebrengt. Summer H. Howell speelt Carrie White, het personage dat ooit door Stephen King werd bedacht.

Neuromancer

Houd je van cyberpunk? Dat is natuurlijk geen vraag: uiteraard. Goed nieuws, want Callum Turner speelt een hacker die graag data in de cyberspace jat en dat komt hem in de echte wereld misschien wel heel duur te staan. Neuromancer is gebaseerd op de klassieker van William Gibson en is te zien vanaf 22 januari 2027.