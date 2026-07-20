De trailer voor Avengers: Doomsday is gearriveerd en het is veel. Veel personages, veel actie, veel explosies, maar het laat ook hongerig voor meer. Meer Dr Doom, meer X-Men en misschien ook iets meer verhaal.

Captain Thor

De meest opvallende verandering was recent al te zien in de art die vorige week werd gedeeld is dat Captain America de hamer van Thor in zijn handen had, maar in de trailer zien we ook dat Thor daar verrast over is.

Verder zien we veel flarden die we ook in de eerdere teasers hebben gezien, waaronder Magneto en Xavier die hun onderonsje hebben. In ieder geval is het een soort reünie van wie en wat we allemaal hebben gezien in de afgelopen jaren, precies zoals dat hoort met de Avengers.

Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december in de bioscoop.