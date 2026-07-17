Ze is een soldaat en die moet vechten, zoals ze zelf zegt. Taylor Sheridans serie Lioness is een groot succes en daarom is het goed dat er op 2 augustus al een derde seizoen komt. De serie, waarin Zoe Saldaña de hoofdrol speelt, en waarin ook Morgan Freeman en Nicole Kidman voorbij komen, is ontzettend spannend en het belooft een zware beproeving voor onze helding te worden.

Lioness seizoen 3

Er is actie, drama, spanning, intrige, en er is altijd die vraag wie de touwtjes nu werkelijk in handen heeft. Taylor Sheridan is goed bezig met de Yellowstone spin-offs en natuurlijk The Madison, plus nog How Not to Die in Prison, maar het gaat gewoon door. Lioness krijgt niet altijd de liefde die het verdient (van het publiek dan, want van de makers des te meer), maar nu er een derde seizoen aankomt, komt er hopelijk meer vertrouwen.

Dit is de officiële beschrijving van dat derde seizoen: "In seizoen drie botsen verborgen netwerken, buitenlandse agenten en persoonlijk verraad met elkaar. Joe (Saldaña) balanceert op de dunne grens tussen plicht en thuis, terwijl onzichtbare krachten haar wereld omsingelen. Er verschijnen patronen waar ze niet zouden moeten zijn, namen verdwijnen en paden veranderen. Onder leiding van Kaitlyn (Kidman) en Westfield (Michael Kelly) confronteert Joe vijanden die in de schaduw opereren, waardoor ze moet afrekenen met een oorlog die inmiddels reikt tot in elk facet van haar leven."

2 augustus dus, kun je Lioness seizoen 3 bekijken op SkyShowtime.