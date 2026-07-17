Enerzijds worden streamingdiensten steeds duurder, anderzijds goedkoper. Dat laatste is vooral omdat steeds meer diensten abonnementen met advertenties aanbieden. Dat betekent in de praktijk dat je minder betaalt , maar dat je wel moet kijken naar reclames voor en tijdens een serie die je kijkt. Nu willen streamingdiensten nog wat verdergaan.

Gratis Netflix

Eerder kwam het al voorbij dat Disney + van plan is om een gratis abonnement te introduceren en nu lijkt Netflix ook met dit idee te spelen. Disney zou overwegen om een deel van zijn bieb met films en series gratis beschikbaar te stellen om zo te kunnen concurreren met YouTube, dat ook dagelijks vele miljoenen kijkers trekt, zonder dat iemand ervoor betaalt. Tegelijkertijd is YouTube wel weer berucht om zijn vele en lange reclames, dus in dat opzicht vindt er dus wel degelijk een transactie plaats tussen kijker en zender.

Hoe Netflix dit precies van plan is, dat is nog onbekend. Netflix geeft aan dat het vooral in bepaalde markten een interessant aanbod zou kunnen zijn, maar dat het op korte termijn niet van plan is om zoiets te lanceren. Als we iets weten van streamingdiensten dan is het wel dat ze elkaar altijd imiteren: dat hebben we onder andere met dat reclame-abonnement gezien, dat nu bij bijna alle streamingdiensten wel een optie is. Er moet dus vooral één schaap over de dam gaan.

325 miljoen

Disney heeft ook geen tijdlijn gegeven voor wanneer het eventueel voor zo'n gratis abonnement zou gaan. Netflix kan wel weer een extra succes gebruiken, want het zou wel meer omzet hebben geboekt: de verwachtingen lagen toch net iets hoger dan wat het nu heeft bereikt. De omzet van Netflix is in het tweede kwartaal tot 12,56 miljard dollar gestegen en dat is heel netjes: het is 13,4 procent meer dan een jaar eerder. Netflix liet ditmaal niets los over het aantal abonnees: dat was vorig jaar gestegen naar 325 miljoen. Met een gratis abonnement zou dat zomaar kunnen stijgen.