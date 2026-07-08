Als je wel eens de Netflix -serie van Mark Rober hebt aangeklikt, dan is je misschien wel iets opgevallen. Wel als je Rober al een tijdje op YouTube volgt. De beste man heeft namelijk voor Netflix gewoon zijn YouTube- video’s in een net iets ander format gegooid en verkocht. Vind je het niet zo tof? Helaas, wen er maar aan, want Netflix staat op het punt om dat soort praktijken ook te doen met BuzzFeed, de merken van Condé Nast en meer uitgevers.

Variety en BuzzFeed op Netflix

Variety, Architectural Digest: video’s van die merken zijn binnenkort op Netflix te zien, zoals Open Door en Lie Detector Test. Vanaf 3 augustus gaat de deal in en het zou gaan om een mix van video’s uit het verleden en nieuwe series. Je krijgt dus een beetje het Mark Rober-effect, maar ook wel nieuwe content. Netflix zou het doen zodat je content van het internet kunt kijken zonder dat je Netflix hoeft te verlaten.

Een opvallend statement, want wat is er zo erg aan Netflix verlaten? Je kunt zowel op je telefoon als op je televisie heel makkelijk even overschakelen naar YouTube, een video daar kijken en dan weer verder Netflixen. Tegelijkertijd is dat waarschijnlijk het probleem. Je wordt op YouTube natuurlijk meteen onderworpen aan het algoritme dat steeds maar met nieuwe content blijft komen.

Binnen Netflix blijven

Toch is er ook een nadeel aan YouTube waardoor veel mensen waarschijnlijk toch weer overgaan naar Netflix, en dat is dat YouTube zijn lange reclameblokken heeft die soms wel een halve minuut duren. Dus in dat opzicht is het helemaal niet zo erg als mensen even Netflix verlaten: alleen als ze YouTube Premium hebben ben je ze waarschijnlijk kwijt, anders komen ze echt wel weer terug na genoeg reclames voor software, cryptovaluta en meer.

Aan de andere kant heeft Netflix dingen nodig om zijn abonnees te houden: het blijkt toch vaak na een of twee seizoenen de stekker uit series te trekken omdat mensen gewoon niet verder lijken te kijken. Zoals we gisteren al schreven is het niet met 100 procent zekerheid te zeggen waar dat aan ligt. In ieder geval valt wel op dat Netflix steeds meer aan het diversificeren is: met games, met YouTube-video’s op het platform, met livestreams.

Het hoeft geen slechte strategie te zijn, maar het hangt er wel van af hoe het wordt aangepakt. Bieden de video’s van BuzzFeed enzovoort echt meerwaarde, en is het fijn om ze te kijken als ze heel kort zijn? Wordt het zo niet alleen maar rommelig op Netflix? We gaan het meemaken: en we zijn benieuwd of het met deze YouTube-content ook van plan is om bijvoorbeeld meer lokale creators aan te gaan sluiten.