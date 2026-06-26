YouTube is nog steeds bezig om zijn Shorts steeds beter en groter te maken om zo de grote concurrent TikTok in te halen. Daarvoor doet het nu iets waardoor het juist weer meer op TikTok gaat lijken. Volgens Google heeft het feedback ontvangen over hoe de kijkervaring op YouTube Shorts beter kon worden en daarom komt er een update waarmee je in een keer je scherm kunt schonen. Zoals we laatst al schreven zijn de dagen van de de dislike -knop ook geteld.

YouTube Shorts

Daarnaast heeft YouTube het harticoon geintroduceerd waarmee je kunt laten zien dat je iets kunt waarderen. Duimen omhoog en omlaag eruit, hart erin, om zo voor een positievere ervaring te zorgen en bovendien meer op social media te lijken, waar het hartje de standaard is geworden.

Google: "We nemen afscheid van de 'Dislike'-knop bij Shorts om kijkers duidelijkere controle te geven over hun aanbevelingen. Onze nauwkeurigere opties, zoals 'Niet geïnteresseerd', 'Dit kanaal niet aanbevelen' en 'Melden', blijven allemaal beschikbaar zodat gebruikers specifiekere feedback kunnen geven. We voeren deze wijziging door omdat we hebben gehoord dat het niet altijd duidelijk was welke optie je moest kiezen als content niet bij je paste, of wanneer je dacht dat het mogelijk niet voldeed aan onze Communityrichtlijnen."

De schermcleaner is wel nieuw en die open je via het menu met de drie puntjes. Je krijgt dan een iets meer minimalistische manier om video's te kijken, in plaats van dat je de audiotrack ziet en de links enzovoort. Het wordt er daardoor een stuk eenvoudiger op en dan krijg je iets minder prikkels binnen. Wat daarnaast fijn is, dat is dat je alsnog gewoon kunt swipen om andere video's te kijken en dat er nog steeds wel wat knoppen zijn om invloed uit te oefenen.

Makkelijker muten

Ook wordt het makkelijker om even die herrie uit te schakelen die vaak van die korte video's komt. Als je even geen volume aan kunt hebben dan hoef je maar op het scherm te tikken om te pauzeren en als je het mute-icoon aantikt dan kun je de audio uitschakelen. Daarnaast is er nog een van de meest gevraagde functies die zijn intrede doet in Shorts: een afspeelsnelheid van 2x. Om een Short vooruit te spoelen, houd je de rand van het scherm in de Shorts-speler ingedrukt en de video wordt afgespeeld op dubbele snelheid. Wil je het niet meer, dan haal je je vinger van het scherm. Je kunt de snelheid ook voor de hele video op 2x vergrendelen door omlaag te swipen terwijl je op de speler drukt.

Creators hebben overigens nog steeds toegang tot dislike-data uit het verleden in YouTube Studio. Als kijker kun je wel aangeven dat je niet geïnteresseerd bent in dit type video's, zodat je eigen algoritme alsnog kan worden beïnvloed.