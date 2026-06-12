IShowSpeed mag dan enorm opkomend zijn, het is nog altijd Jimmy Donaldson die zich de grootste YouTuber mag noemen. MrBeast heeft nu zelfs de mijlpaal van 500 miljoen abonnees bereikt: dat is nog nooit iemand gelukt.

MrBeast

Zelf zegt hij 'Ik zou geen half miljard abonnees moeten hebben', maar het is hem mooi wel gelukt. In een speciale livestream werd het aantal abonnees bereikt en dat is niet voor niets. MrBeast is inmiddels een heel imperium dat begon met vooral video's over gaming, maar inmiddels uitgegroeid is tot zelfs een televisieshow op Prime Video waarin 10 miljoen dollar wordt weggegeven. Ook in zijn video's, waarin mensen vaak een bepaalde opdracht moeten doen, zoals 100 dagen overleven in de jungle of wonen met je ex, wordt vaak veel geld weggegeven. Hij verkoopt daarbij dus vooral een droom: het is voor veel mensen een bucketlistding om ooit eens in een video van MrBeast te mogen voorkomen als kandidaat.