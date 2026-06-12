De Tatta’s: De Serie seizoen 2 (Amazon Prime Video)

Na de films enkele jaren geleden is er ook een televisieserie gemaakt van de komische Tatta’s en de familie van Kampen die in de Hollandwijk wonen. In het tweede seizoen, dat nu op Amazon Prime Video te zien is, volgen we het leven van deze doldwaze personages weer verder. Zo raakt Laura bevriend met een knappe nieuwe buurman, waardoor Erik wantrouwig raakt en zelfs vermoedt dat het om een spion gaat. Jessica en Virgil willen daarnaast genoeg geld verdienen om een eigen appartement te krijgen, en Richard gooit zoals gewoonlijk zijn charmes in de strijd.

The Handmaid’s Tale seizoen 6 (Netflix)

Het allerlaatste seizoen van het populaire The Handmaid’s Tale is nu op Netflix te zien. Mocht je de afgelopen jaren onder een steen hebben geleefd: de serie gaat over een nieuw Amerika, dat Gilead wordt genoemd, waar de nog overgebleven vruchtbare vrouwen voor machtige gezinnen worden ingezet om kinderen te verwekken en baren. In dit laatste seizoen zien we hoe voormalige Handmaid June er alles aan doet om Gilead te vernietigen.

Ligas seizoen 1 (SkyShowtime)

Vind je het niet erg om series in andere talen dan Engels of Nederlands te bekijken, dan kun je vanaf nu los met Ligas op SkyShowtime (al zijn er ook Engelse dubs). In deze Italiaanse advocatenserie staat de advocaat Lorenzo Ligas centraal, die er nogal vreemde manieren op nahoudt om in de rechtszaal als de winnaar uit de bus te komen. Zijn carrière wordt op zijn kop gezet door een schandaal, en hij pakt de biezen naar Milaan, waar hij zijn werk wil voorzetten. Ondertussen moet hij zien samen te werken met zijn ambitieuze stagiair en wil zijn ex-vrouw ook nog eens de volledige voogdij over hun dochter zien te krijgen.

Over Your Dead Body (Amazon Prime Video)

In de giftzwarte comedy-thriller Over Your Dead Body op Amazon Prime Video volgen we een op zijn zachtst uitgedrukt onstabiel stel, bestaande uit Dan en Lisa. Het koppel reist af naar een afgelegen huisje in het bos, en beide personen hebben de intentie de ander te vermoorden. Dan heeft daarvoor ook nog eens de hulp ingeroepen van een voormalige oplichter. Wanneer er flink wat geld in het spel blijft te zijn, komen de drie in een verraderlijk en gewelddadig kat-en-muisspel terecht

Colors of Evil: Black (Netflix)

De film Colors of Evil: Black (echte naam Kolory zła: Czerń) op Netflix is het tweede deel in de Poolse filmfranchise en is prima kost voor liefhebbers van misdaadthrillers. In deze film raken kinderen vermist in een stadje, en moet de officier van justitie Leopold Bilski op onderzoek uit. Al snel ontdekt hij een connectie met vermissingszaak van lang geleden en moet hij het duistere verleden van het stadje doorgronden.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.