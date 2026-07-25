Mortal Kombat 2 (HBO Max)

finisher uitvoeren waarmee je je tegenstander bijvoorbeeld in een kuil met spiesen wierp of zijn ruggenwervel eruit trok. Door de populariteit van de gamereeks kwamen er ook Vooral in de jaren negentig speelden we massaal Mortal Kombat, de vechtspellenreeks die bekendstond om het bloederig geweld. Zeker aan het einde van een potje kwam dit geweld naar voren: dan kon je een duizelingwekkendeuitvoeren waarmee je je tegenstander bijvoorbeeld in een kuil met spiesen wierp of zijn ruggenwervel eruit trok. Door de populariteit van de gamereeks kwamen er ook films gebaseerd op Mortal Kombat uit, maar die waren van bedenkelijke kwaliteit.

Een paar jaar terug werd nog een poging gedaan om nieuw leven te blazen in een Mortal Kombat-filmreeks, en met succes. Een intelligent verhaal hoef je niet te verwachten, maar voor lekker overdreven actie was je aan het goede adres. Eerder dit jaar kwam het langverwachte vervolg in de bioscoop uit, en deze film staat nu op HBO Max. Dit vervolg draait om het populaire personage Johnny Cage, een rol die in de film wordt vertolkt door de charismatische Karl Urban. Hij moet deelnemen aan een interdimensionaal vechttoernooi tegen de meest gevreesde vechtersbazen. Lekker een zak popcorn erbij en dus genieten van de bikkelharde actie en hilarische situaties!

Masters of the Universe (Amazon Prime Video)

Ook Masters of the Universe draaide onlangs nog in de bioscoop, maar om hem nu te zien hoef je niet je huis uit: de film staat sinds deze week namelijk op Amazon Prime Video . Ben je opgegroeid in de jaren tachtig en negentig, dan kun je je vast nog wel het monsterlijk leuke speelgoed dat deze naam droeg herinneren, en anders wel de populaire tekenfilmserie. Deze verfilming neemt het allemaal niet te serieus. Na twee decennia op aarde te hebben vertoefd keert prins Adam terug naar zijn thuisplaneet Eternia, dat hij moet zien te redden van de slechte Skeletor. Daarvoor moet hij veranderen in de machtigste man van het universum: He-Man.

My Grandfather Charles Manson (Disney+)

In de documentaire My Grandfather Charles Manson volgen we Sophia, die tot de schokkende ontdekking komt dat ze de kleindochter is van de sekteleider en moordenaar Charles Manson. Sophia duikt in het verleden van haar familie, terwijl ze ook de gelijkenissen tussen Charles en haar eigen vader ziet. Middels gesprekken met familieleden en anderen achterhaalt ze steeds meer van de waarheid, en komt ze voor de vraag te staan hoe ze met het verleden van haar opa om moet gaan. De documentaire is nu te zien op Disney+

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Pathé Thuis)

Vind je het niet erg om een film te huren in plaats van via een streamingabonnement te kijken, dan kun je nu in een rap tempo naar Pathé Thuis om Star Wars: The Mandalorian and Grogu te checken. Dit is een voortzetting van de Disney +-serie The Mandalorian, waarin we de premiejager volgen terwijl hij het heelal afreist samen met Grogu – in de volksmond natuurlijk bekend als de schattige Baby Yoda. Het tweetal neemt een gevaarlijke missie aan: ze moeten Colonal Ward zien te redden van Rotta the Hutt, niemand minder dan de zoon van crimineel meesterbrein Jabba the Hutt.

Stuart Fails to Save the Universe seizoen 1 (HBO Max)

Stuart Fails to Save the Universe, waarvan het eerste seizoen nu op HBO Max is begonnen, is een spin-off van de populaire comedyserie The Big Bang Theory, maar pakt het heel anders aan. De grappen en grollen worden hier namelijk gecombineerd met science fiction! De serie zoomt in op Stuart Bloom, de stripboekenwinkeleigenaar uit de oorspronkelijke serie. Tijdens zijn wetenschappelijke experimenten schudt hij heel het multiversum in de war, waardoor er allerlei alternatieve realiteiten worden gecreëerd. Het is aan hem en andere bekenden uit The Big Bang Theory om dat weer op te lossen.

Michael (Amazon Prime Video)

De biopic Michael draait natuurlijk om wijlen wereldster Michael Jackson, die zowel bekendstond om zijn weergaloze hits en dansmoves, maar ook om de controverse. In de film speelt zijn neefje Jaafar Jackson in de rol van zijn oom, en krijgen we te zien hoe hij als onderdeel van The Jackson 5 wereldfaam verkrijgt en daarna een solocarrière opbouwt, tot en met de Bad World Tour eind jaren tachtig. Verwacht niet dat alle controversiële situaties rondom de zanger aan bod komen, maar een prachtig gefilmde en swingende film is het wel. Michael is nu te zien op Amazon Prime Video