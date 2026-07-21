Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discover door Paramount Skydance voor minstens twee weken gepauzeerd. Gaat het dan toch niet door?

Het gaat om een van de grootste overnames in de geschiedenis van de filmindustrie. Een tijd terug ging Warner Bros. in de verkoop. Hoewel het er lange tijd op leek dat Netflix er met de buit vandoor ging, kwam uiteindelijk Paramount Skydance als winnaar van de biedingsoorlog uit de bus. Zij mochten Warner Bros. Discovery – en daarmee dus ook nieuwszender CNN en streamingdienst HBO Max – overnemen. Daar betaalt het een bizar bedrag van 110 miljard dollar voor.

Monopoliepositie

Er is sinds de overname veel kritiek te horen over de overname. Paramount zou daardoor namelijk een monopoliepositie vergaren binnen de filmindustrie. Dat is geen gekke gedachte: Paramount en Warner Bros. zijn twee van de grootste filmbedrijven in Hollywood, en als ze straks beide onder één dak vallen, genieten ze van een enorme machtspositie.

Dat kan verregaande gevolgen voor de markt hebben. De vrees is dat dit voor hogere prijzen kan zorgen – bijvoorbeeld in de bioscoop, maar ook voor streamingdiensten. Ook het feit dat CNN van Paramount wordt, terwijl de eigenaar van dat bedrijf vriendjes is met de Amerikaanse president Donald Trump, levert zorgen op. Wat gaat dat betekenen voor de onafhankelijke berichtgeving van de nieuwszender?

Eerste goedkeuring is nog niet zaligmakend

Toch werd de overname eerder dit jaar door het Amerikaanse ministerie van Justitie goedgekeurd. Paramount zou volgens de bevindingen géén monopoliepositie krijgen. Maar daar was lang niet iedereen het er mee eens. Onlangs bleek al dat twaalf Amerikaanse staten – waaronder Californië – Paramount dan ook aanklaagden in een poging de overname tegen te houden.

Daarbij stelden de staten ook dat de overname niet mag doorgaan zolang deze aanklacht niet is opgelost. En dat blijkt nu effect te hebben: een Amerikaanse rechter heeft de overname met in ieder geval twee weken gepauzeerd, al is het ook mogelijk dat dit nog wordt verlengd als de aanklagers daar om blijven vragen.

Niet afgeschoten, wel pauze

Gaat de overname nu niet door? Nee, dat is niet zeker. De pauze is ingelast omdat de aanklacht nu is ingevoerd, en die wordt serieus genomen. Het is altijd nog mogelijk dat over twee weken de pauze wordt beëindigd, of misschien later. Maar de uitkomst van de aanklacht is alles behalve zeker, dus we moeten afwachten wat daar uit komt.

Paramount zal in ieder geval alles behalve blij zijn met de pauze. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de overname wordt vertraagd. Het doel was om de overname op uiterlijk 30 september af te ronden. Omdat dit tussen de bedrijven is afgesproken, kost het Paramount maximaal 650 miljoen dollar per kwartaal aan boetes als men aan die datum voorbij gaat. Er hangt dus een hoog prijskaartje aan eventueel uitstel.

Spannende tijden

Mocht de pauze worden opgeheven en de aanklacht van de Amerikaanse staten geen stand houden, dan is er nog een mogelijk probleem voor Paramount. Europese waakhonden hebben de overname namelijk ook nog niet goedgekeurd. Eigenlijk had daar al een uitspraak over gedaan moeten worden, maar die is er nog niet.

Het zijn dus nog altijd spannende tijden voor Paramount en ook Warner Bros. Hoewel de overname wat beide bedrijven goedgekeurd is, lijkt de rest van de wereld er nog niet over uit of dat geoorloofd is. Wordt hoe dan ook vervolgd!