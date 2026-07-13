Het leek steeds de goede kant op te gaan voor Paramount met zijn overname van Warner Bros , maar nu lijkt er roet in het eten te komen. 12 Amerikaanse staten, met als aanvoerder Californië, tekenen protest aan. De groep stelt dat er een groot mediaconglomeraat door ontstaat dat heel machtig wordt en de prijzen van films en series zal verhogen.

Warner Bros-overname

Het is natuurlijk voor de hand liggend dat Californië met zoiets meedoet, want dat is waar Hollywood immers te vinden is, het kloppend hart van de Amerikaanse filmindustrie. De industrie vindt deze overname erg spannend. Paramount wil graag een groot streamingbedrijf maken, maar de filmindustrie vraagt zich af wie er precies beter wordt van een grote Netflix-concurrent.

De groep staten die nu protesteert tegen de overname denkt dat bioscopen en distributeurs straks slechter af zijn. Ze stellen in de rechtbankpapieren: "Na deze fusie zal het gefuseerde bedrijf, van elke dollar die in dit land wordt binnengehaald met bioscoopfilms in brede omloop en basiskabelzenders, ruim een kwart dollar opstrijken."

Rechtszaak

Het is een rechtszaak, omdat het te laat is voor protesteren. Het Amerikaanse Department of Justice is vorige maand al akkoord gegaan met de overname. De staten zeggen: "Als Paramount toestemming heeft om de overname door te zetten, krijgt het bedrijf de controle over 27% van de distributiemarkt voor bioscoopfilms in Amerika, 30% van de distributie van blockbusters en 27% van de markt voor basiskabeltelevisie."

Het is sowieso vervelend dat dit speelt voor Paramount, ook als de rechter in zijn voordeel oordeelt. Het duurt waarschijnlijk maanden voordat er een uitspraak is, waardoor de overname vertraging oploopt. Dat zou Paramount honderden miljoenen euro's kunnen gaan kosten.

De EU

De deal tussen Paramount en Warner Bros is in juni 2026 gesloten voor 110 miljoen dollar. Het zorgt er onder andere voor dat CNN in handen komt vna Paramount. Het is echter ook een politiek verhaal: president Donald Trump heeft al eens gezegd dat het goed zou zijn als CNN wordt overgenomen.

De EU moet zijn zegje overigens ook nog doen over de overname. Er gaan wel geruchten dat dat dat wel goedkomt, maar de EU moet een dezer dagen wel gaan beslissen. Eigenlijk zou die beslissing voor 7 juli moeten vallen, maar die lijkt er nog niet te zijn. Of deze rechtszaak dat beïnvloedt is onduidelijk.