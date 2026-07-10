Poptempels geven aan dat ze minder bezoekers op clubnachten hebben en dat ook concerten minder goed bezocht worden, want het wordt ook allemaal wel erg duur. Tegelijkertijd was Bruno Mars de afgelopen week in de Arena te bewonderen en de kaartjes waren zelfs op de avond zelf om 9 uur nog 270 euro per stuk op Ticketswap , waar 23.000 mensen ze wilden hebben (letterlijk). Hoe kun je nou nog betaalbaar naar een concert?

Koop een ticket aan de deur

Bij de Melkweg en Paradiso schjin je soms goedkoper kaartjes te kunnen kopen aan de deur, omdat de servicekosten er dan niet bij zouden komen. Deze tactiek hebben wij nog nooit geprobeerd, al is het wel eens voorgekomen dat we geen lidmaatschap hoefden te kopen, wat normaliter wel moet omdat het om een stichtingsopzet gaat. En over dat lidmaatschap gesproken, hiermee kun je -zeker als je vaak naar concerten gaat- vaak flink besparen als je vaak naar concerten gaat.

Wacht tot het laatste moment op Ticketswap

Hoewel deze vlieger dus lang niet altijd meer opgaat, kun je proberen om echt op het laatste moment nog een ticket te kopen. Er is altijd wel iemand die niet gaat en zeker als je bijvoorbeeld iets anders leuks plant om te doen in de buurt van de poptempel, dan kun je het altijd proberen en dan ga je naar het concert, maar als het niet lukt heb je ook een leuke avond.

Doe je best voor een groepsticket

Als het niet om een concert gaat, maar om een festival, dan kun je -vooral als je wachten toch wat spannend vindt en zeker wil gaan- van twee kortingen gebruikmaken. De eerste is de Early Bird-korting. Bij het ene festival is dat uiteindelijk een verschil van een tientje met wat een kaartje later kost, maar er zijn festivals die wel echt naar 20 tot 30 euro gaan in prijsverschil. Daarnaast kun je je best even doen om je vrienden te motiveren ook vast een ticket te kopen. Dan koop je namelijk een groepsticket en dat is ook weer goedkoper.

De beste manieren om geld te besparen zijn niet zozeer op de kaartjes, maar op dingen als vervoer en wat je op het festival uitgeeft. Kijk bijvoorbeeld of je een krentebol kan (en mag) meenemen, zodat je niet 15 euro aan een kleffe hamburger hoeft te spenderen. Of drink thuis vast wat, zodat je op het festival misschien het eerste uur wel oke bent zonder drinken. Dat laatste is wel tricky, want als je alcohol drinkt dan heb je ook kans dat je remmingen (ook je financiële remmingen) wat losser zijn en je juist meer geld uitgeeft. Maak daar eventueel afspraken over met wie je gaat.

Parkeren, reizen en eten

Kijk verder of je bijvoorbeeld heen met het openbaar vervoer kan gaan en terug met een Uber, of misschien zelfs nog wel terug met het openbaar vervoer. Veel festivals zijn om 11 uur wel afgelopen, dus dan is het vaak niet onmogelijk om nog thuis te komen. Tot slot kun je, als je met de auto gaat, bijvoorbeeld voor Parkbee kiezen als je naar een concert gaat: dat scheelt je lang in een parkeergarage wachten tot je er eindelijk uit kunt en nog belangrijker: het is aanzienlijk goedkoper, zeker bij Arena is ParkBee een groot verschil, en je parkeert op zo'n 10 minuutjes lopen van de Ziggodome, dus dat is perfect.

Wil je echt het allergoedkoopst naar een concert of festival, dan kun je kijken of je misschien vrijwilligerswerk kunt doen of een bijbaan kunt nemen in een poptempel. Op die manier kun je toch van de optredens genieten, zonder dat je zelf een ticket hoeft te kopen.