Netflix, Met het weekend voor de deur maken we je zoals elke vrijdag weer wegwijs op het gebied van de nieuwste releases op streamingdiensten als Amazon Prime Video Apple TV en Pathé Thuis. Zit er deze keer iets bij waar jij de tv voor aanzet?

Lil Kleine: Geen Rem seizoen 3 (Amazon Prime Video)

De Nederlandse artiest Lil Kleine heeft zijn reputatie bepaald niet mee, maar dat maakt het nou ook net zo interessant om een realityserie rondom de rapper te zien. In het derde seizoen dat nu op Amazon Prime Video staat zien we hoe Lil Kleine zich met een succesvol nieuw album en talloze concerten heeft teruggevochten naar de top. De druk neemt toe naarmate de grootste show van zijn leven nadert. Daar gaat deze artiest zoals we gewend zijn van hem op geheel eigen wijze mee om.

Little House on the Prairie seizoen 1 (Netflix)

Ben je opgegroeid in de vorige eeuw, dan zag je vast wel op een verveelde woensdagmiddag een soap-achtige serie genaamd Little House on the Prairie voorbijkomen op televisie. Deze serie uit de jaren zeventig en tachtig is eigenlijk gebaseerd op een gelijknamige boekenserie, en die staat ter inspiratie voor de nieuwe serie die vanaf nu op Netflix te zien is. Kijk me hoe de Ingalls-familie hun leven opbouwen op het platteland nabij het kleine stadje Independence.

Silo seizoen 3 (Apple TV)

Afgelopen week is het langverwachte derde seizoen van de Apple TV-serie Silo van start gegaan. Inmiddels kun je de eerste twee afleveringen zien en kun je weer verder genieten van deze spannende serie. In Silo zien we hoe zich een complete samenleving heeft gevormd in een ondergrondse bunker van honderd verdiepingen. De wereld buiten is onleefbaar, maar de regels in deze constructie zijn ook strikt. Gedurende de serie zien we hoe ingenieur Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) langzaam maar zeker achter de waarheid achter deze situatie komt.

Anemone (Pathé Thuis)

De gevierde acteur Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Phantom Thread) had zijn acteerschoenen eigenlijk aan de wilgen gehangen, maar besloot toch terug te keren voor het regiedebuut van zijn zoon. Met Sean Bean als medeacteur is er aan acteertalent bepaald geen gebrek in deze film. In Anemone volgen we de middeljarige Jem, die zijn veilige huis inruilt voor de bossen om zijn broer Ray op te zoeken die daar een kluizenaarsbestaan leeft. De spanning tussen het tweetal is tastbaar, en gedurende de film krijgen we te zien wat de afgelopen decennia een wig tussen het tweetal dreef. Anemone kan nu gehuurd worden via Pathé Thuis.

Undertone (Netflix)

De horrorfilm Undertone was al te huur en te koop op diensten als Pathé Thuis, maar nu kun je hem ook gewoon lekker makkelijk via je Netflix-abonnement bekijken. En dat is aan te raden, want de film heeft een geniale spanningsopbouw en doet heel veel met eigenlijk maar heel weinig, mede door goed gebruik van geluid. In Undertone zien we hoe Evy terugkeert naar het huis van haar moeder die op sterven ligt om voor haar te zorgen, terwijl ze in de late uurtjes met een online vriend een paranormale podcast opneemt. Haar leefsituatie in combinatie met de fragmenten die ze in de podcast hoort hebben een steeds indringende uitwerking op haar. Krijgt ze echt te maken met een bovennatuurlijke situatie, of neemt haar eigen brein een loopje met haar?