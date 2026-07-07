Netflix wordt er vaak van beticht dat het nieuwe series vaak na twee seizoenen al stopzet. Het is echter de vraag waar dat aan ligt: is het de serie, of zijn het de kijkers? Nieuwe cijfers laten zien dat het toch echt aan de kijkers ligt.

Diepe daling in het tweede seizoen

A Good Girlś Guide to Murder gezien? Misschien het eerste seizoen wel, maar het kijkersaantal daalde in het tweede seizoen met 80 procent (!). Zelfs een populaire serie als Avatar: The Last Airbender zag 57 procent van de kijkers weglopen bij het tweede seizoen. Het briljante eerste seizoen van Beef was ook goed bekeken, maar in seizoen 2 daalde de kijkersaantallen met 58 procent.

Het heet ook wel sophomore slump en het betekent eigenlijk de tweedejaarsdip. Een sophomore is een tweedejaarsstudent. Volgens specialisten in The Guardian zouden er drie problemen zijn met Netflix, waardoor die streamingdienst hier meer last van lijkt te hebben dan andere streamingdiensten. Het komt door het bingen: mensen kijken alle afleveringen in één keer, waardoor een serie minder vaak en lang het onderwerp van het gesprek op sociale media is.

Bovendien wil Netflix vooral nieuwe abonnees aantrekken en dat doet het liever met nieuwe series. Plus: Netflix heeft niet echt series met een heel sterke identiteit. Dat had het eerst wel met bijvoorbeeld House of Cards of Tiger King, maar het heeft niet echt een Marvel of een Game of Thrones. Het heeft geen grote series waar mensen maar voor blijven terugkomen en waar mensen volop over praten bij de koffieautomaat.

En Stranger Things dan?

Toch vinden we die laatste uitleg niet de beste: Stranger Things was absoluut een serie waarvoor mensen terugkwamen of zelfs een nieuw abonnement namen. Wij denken dat het eerder ligt aan een bepaalde kwaliteit die series uitstralen en de hype die er bij andere streamingdiensten omheen wordt gegenereerd. Denk maar aan het onthullen van de posters met alle gezichten van het nieuwe seizoen van House of the Dragon. Maar ook dat het meer momenten pakt om een serie onder de aandacht te brengen, waar Netflix vaak meteen met een heleboel tegelijk komt.

In ieder geval is het soms best jammer om te zien dat series op Netflix nooit heel veel seizoenen krijgen: dan heb je net kennisgemaakt met personages, en in plaats van dat je er meer van krijgt, moet je juist afscheid nemen: dat is niet ideaal. Maar nu weet je in ieder geval iets beter waar dat aan ligt.