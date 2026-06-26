We zitten in de derde WK-week en het voetbal is nog altijd niet van de televisie af te slaan. Geen zorgen: de streamingdiensten pakken deze week goed uit met een aantal sterke nieuwe seizoenen van hitseries en grote films . Schakel komend weekend dus vooral in op diensten als HBO Max Disney +, Netflix en SkyShowtime voor opperbest vermaak!

House of the Dragon seizoen 3 (HBO Max)

Game of Thrones was natuurlijk een gigantisch succes en dat heeft dan ook meerdere spin-offs opgeleverd op HBO Max. Een van die spin-offs is House of the Dragon, waarin we het einde van de heerschappij van Huis Targaryen observeren.

Na twee seizoenen en vooral veel gehint naar brute actie is het derde seizoen nu op HBO Max begonnen, waarin de machtsstrijd tussen de familieleden tot een kookpunt komt. De eerste aflevering van het derde seizoen houdt de gemoederen op internet in ieder geval al behoorlijk bezig en wordt als de beste van de serie tot nu toe beschouwd, dus dat belooft wat. Elke zondagnacht komt er een nieuwe aflevering online te staan op HBO Max.

Avatar: Fire and Ash (Disney+)

James Cameron bouwt rustig voort aan zijn Avatar-filmfranchise. De eerste film was een hele happening dankzij het geavanceerde 3D-effect, maar ook de nieuwere films brengen flink wat geld in het laatje doordat er hele volksstammen aan fans zijn die willen weten hoe het verhaal rondom de Na’vi afloopt. Fire and Ash is alweer het derde deel in de reeks, waarin we zien hoe Jake Sully’s familie te maken krijgt met een nieuwe Na’vi-stam. De Mangkwan blijken echter geen goede bedoelingen te hebben. Spanning en duizelingwekkende visuele effecten staan garant wanneer je de film op Disney+ bekijkt.

The Bear seizoen 5 (Disney+)

Blijf sowieso maar even hangen op Disney+ , want daar is nu ook het langverwachte vijfde seizoen van de ijzersterke serie The Bear te zien. In de serie volgen we Carmen ‘Carmy’ Berzatto, die de broodjeszaak van zijn overleden broer in Chicago overneemt. Carmy is echter een sterrenchef en dus doet hij er alles aan om het zooitje ongeregeld dat er werkt, en de gerechten die ze hun klanten aanbieden, op een hoger niveau te krijgen. In het afgelopen vierde seizoen kregen we te horen dat Carmy er mee wil stoppen. Wil je dus weten hoe dat afloopt, dan kun je nu dit vijfde – en tevens laatste – seizoen bekijken.

Avatar: The Last Airbender seizoen 2 (Netflix)

Nog meer Avatar in deze aflevering van de streamingtips, maar Avatar: The Last Airbender op Netflix heeft niets te maken met de Avatar-filmreeks die eerder in dit artikel werd aangehaald. Deze serie is namelijk gebaseerd op de populaire animatieserie rondom Aang, die alle vier de aardse elementen onder de knie moet krijgen om de Vuurnatie te verslaan. Netflix besloot enkele jaren geleden een live-action-versie van de tekenfilm te maken, en het tweede seizoen is nu te zien. Dat levert weer een hoop mooie locaties en sterk geschoten vechtscènes op.

The Agency seizoen 2 (SkyShowtime)

Ook de SkyShowtime -serie The Agency heeft deze week een nieuw seizoen ingeluid, in dit geval het tweede seizoen. De Engelstalige remake van een Franse serie draait om Brandon Colby – gespeeld door Michael Fassbender – een CIA-agent die na een undercoverperiode in Afrika terugkeert naar Engeland. In het tweede seizoen worstelt Colby met het verraad en het falen uit het eerste seizoen, terwijl hij ook op een mol in het agentschap jaagt.