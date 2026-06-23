Helemaal Wednesday is het niet, maar de actrice die het Addams Family-personage speelt is in de nieuwe film Klara and the Sun een AI-vriendin. Jenna Ortega zit in deze film, die bovendien niet wordt gemaakt door de minste: Taika Waititi, de heerlijk 'gekke' man achter onder andere Jojo Rabbit.

Klara and the Sun

Het gaat om een science fiction -film waarin onder andere Amy Adams en Natasha Lyonne te zien zijn. De prent is gebaseerd op het boek van Kazuo Ishiguro, die ook al Never Let Me Go maakte. Het gaat ditmaal om robots die kunnen helpen tegen eenzaamheid, alleen is Klara een ouder model. Een jong meisje gespeeld door Mia Tharia kiest haar echter uit en al gauw gaat ze bij Mia en haar moeder wonen. Josie heeft echter een vreemde ziekte...

Het lijkt in ieder geval een film waarin veel plezier is gemaakt: maar dat is eigenlijk altijd het geval als Waititi aan het roer staat. Het is vooral leuk om te zien hoe Ortega's personage geen idee heeft hoe de wereld werkt en dus ook keihard van de trap knalt. Echt een ouder modelletje. Het is duidelijk een film waarin humor weer een mooie schil vormt voor een verhaal dat stiekem wat dieper gaat.

Klara and the Sun verschijnt op 23 oktober in de bioscoop.