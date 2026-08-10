Christopher Nolan levert met The Odyssey precies het epos af dat mensen willen. Hij scoort enorm goed onder het publiek, onder critici en hij brengt al veel geld in het laatje. Dat laatste moet ook wel: de film kostte 230 miljoen euro om te maken. Wereldwijd bracht hij tot nu toe 1,1 miljard dollar op en dat maakt het de succesvolste film van Nolan allertijden. Maar er zijn meer interessante feiten te noemen over deze op Homers werk gebaseerde vertelling.

Het is niet gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Het lijkt allemaal zo realistisch, dat je bijna zou denken dat deze vertelling is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Zowel Odyssey van Homer als de film van Nolan is op feiten gebaseerd. Er is geen bewijs dat er ooit een Griekse koning was die er 10 jaar over deed om uit Troy te komen zeilen. Toch is het wel zo dat er veel facetten voorbijkomen die wel op echte geschiedenis zijn gebaseerd. Denk dan aan hoe mensen leefden, de kleding die ze droegen, enzovoort. Ook bestaat Ithaca bijvoorbeeld echt. Maar er kan van geen enkel persoon in de film worden bewezen dat die echt heeft bestaan.

Het is de eerste film die geheel met IMAX-camera's is geschoten

Je hoort vaker dat een film met IMAX-camera's is eschoten, maar deze van Nolan is de eerste lange film die volledig van begin tot eind met deze camera's is vastgelegd. Er werd zelfs een nieuwe IMAX-camera voor gemaakt zodat dialoog in scènes kon worden opgenomen (de camera's maken namelijk veel geluid). Elk shot dat je ziet is dus eigenlijk voor IMAX-bioscopen gemaakt. Het gaat zelfs een stapje verder. Het is op 70 millimeter geschoten en dat kun je in een IMAX-zaal maar op 41 plekken ter wereld bekijken. In Nederland kan het niet, je moet ervoor naar Brussel. Wel kun je hem in IMAX kijken, want daar hebben we er een stuk of 10 van. Maar dan heb je dus niet de 70 millimeter-variant.

De Troy-filmset is indrukwekkend

Voor deze film is er in allerlei landen gefilmd: Schotland, Griekenland, Marokko, Italië en IJsland bijvoorbeeld, naast dat er gigantische soundstages werden gemaakt in Californië. Een deel van de film bevindt zich in Troy en daar is een flinke set voor gemaakt. De filmset besloeg ruim 10.000 vierkante meter en er waren meer dan 2.000 figuranten nodig. Er zijn 60 bouwwerken te zien, waaronder de Tempel van Athena met handgemaakte stene trappen. Ook zijn er 15 volgroeide olijfbomen met een hijskraan op set gezet om het een natuurlijker geheel te maken.

Er kwamen meer dan 5.000 kostuums bij kijken

Het was een gigantisch project, alleen al qua kleding. Costume Designer Ellen Mirojnick heeft 5.300 kostuums gemaakt, samen met een team van 175 mensen. Het is ontzettend indrukwekkend, al konden sommige acteurs hun kostuum waarschijnlijk af en toe wel haten: Robert Pattinson moest bijvoorbeeld meerdere dagen 3 kwartier naar boven lopen op een heuvel, volledig in zijn kostuum.

Het Trojaanse paard is de ster van de film