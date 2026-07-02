172 minuten lang kijken hoe Matt Damon in de rol van de koning van Ithaca afziet en zegeviert? Dat kan heel binnenkort, want The Odyssey verschijnt al bijna. De film van de geliefde Christopher Nolan vertelt het epische verhaal van Homer, met een sterrencast die naast Damon bestaat uit Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o en Tom Holland

The Odyssey

Heerlijk drie uur in het roodfluweel, eventueel in de IMAX, dat kan over een paar weken met deze film. Het verhaal draait om Odysseus, de Griekse koning die na 10 jaar vechten in de Trojaanse oorlog naar huis gaat. Maar ja, die weg naar huis is niet zo makkelijk, dus moet de beste man met zijn manschappen vele obstakels overwinnen. Hij komt daarin diverse mensen tegen, terwijl zijn vrouw datzelfde doormaakt, maar dan op een andere manier: zij heeft de ene na de andere geïnteresseerde in haar die zij van zich af moet zien te houden.

We hebben inmiddels al veel trailers van de film gezien , maar deze laatste toont pas echt wat voor een episch verhaal we gaan meemaken. Er moet overduidelijk veel gebeuren met zoveel personages, zoveel locaties en zoveel strijd. Gelukkig kan Odysseus de goden aan, al zegt hij het zelf.

The Odyssey is vanaf 17 juli in de bioscoop te zien, waaronder in de IMAX.