We hadden laatst al Wesley Sneijder in Mobland, maar nu wordt er nog een stapje extra gezet: Messi zwiert met Spider-Man door de lucht in de nieuwe trailer van Spider-Man: Brand New Day. Vastgehouden door niemand minder dan Tom Holland, die inmiddels al heel wat jaren Spidey speelt in de films van Sony en Disney/Marvel.

Messi in Spider-Man: Brand New Day

We verwachten niet dat Messi in de film zit, hij zal alleen deze reclame hebben gedaan om de film onder de aandacht te brengen, lijkt ons zo. Het is ook wel een goede timing zo met het wereldkampioenschap voetbal. In de video zien we dat hij zegt dat hij op zoek is naar Spider-Man , waarna Peter Parker verdwijnt en terugkeert als de bekende webslingerende superheld.

In ieder geval is de film nu al een gigantische hype: ook zonder Messi. De eerste trailer werd in 24 uur maar liefst 718 miljoen keer bekeken.

31 juli draait Spider-Man: Brand New Day in de bioscoop.