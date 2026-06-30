Het wordt ook wel omschreven als Robert Eggers diepste, griezeligste project ooit: Werwulf is een horrorfilm over niet alleen weerwolven, maar allerlei gevaarlijke wezens. Het is gritty, het is duister en het is een film die pas met de feestdagen komt: maar dat is ook een perfect moment om even lekker weg te gruwelen in het rode fluweel. Check nu de trailer van Werwulf.

Werwulf

We zagen Aaron Taylor-Johnson nog nooit in zo'n rol: Werwulf vertelt het verhaal over een man uit de dertiende eeuw die een nogal heftige transitie doormaakt. Het verhaal is verder niet uit de doeken gedaan, maar we weten wel dat Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Ralph Ineson en Bodhi Rae Breathnach in de film spelen. Eggers heeft als regisseur al langer interesse in het oculte, in de mythes, de monstes, de volksverhalen en nu is hij duidelijk in de geschiedenis van weerwolven gedoken. Maar het gaat ook over de duivel, dus logisch dat hij de middeleeuwen als grote inspiratiebron heeft gekozen.

De film heeft een vierkant beeld en zou eigenlijk in zwart-wit worden opgenomen, maar later is toch voor kleur gekozen. Hoewel, als je de trailer zo ziet, dan weet je dat kleur een nogal breed begrip is dat hier heel klein wordt gemaakt. We zijn benieuwd wat er uit Eggers hoed komt sinds The Ligthouse, Nosferatu en The Northman.

Werwulf draait vanaf 25 december 2026 in de bioscoop.