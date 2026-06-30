Streamingdienst Netflix introduceert nieuw beleid waarin het eist dat mensen die een los profiel hebben een e-mailadres en een aparte login krijgen. Het is de bedoeling dat het tegen wachtwoorddelen werkt, maar Netflix gebruikt het bijvoorbeeld ook om mensen marketingemails te sturen.

Netflix-profielen moeten een mailadres hebben

Je kent de mails wel: hoe vond je serie X, als je film A leuk vond, dan is B ook wat voor je: er zijn talloze mailtjes van Netflix die de revue passeren en dat zal voor de een meer waarde hebben dan voor de ander. Je kunt je er gelukkig voor uitschrijven, maar in het nieuwe beleid van de streamingdienst schrijft voor dat iedereen met een profiel een mailadres moet doorgeven en daar stuurt het vervolgens meteen dat soort mails naartoe.

Toch is dat niet de hoofdreden dat het voor dit nieuwe beleid kiest: het zou weer een nieuwe manier zijn om wachtwoorddelen te bestrijden. We zien het in Nederland nog niet voorbijkomen, maar het schijnt in Amerika al in volle gang te zijn. Mensen krijgen daar een pop-up om ze te vertellen dat ze een uniek mailadres aan hun profiel moeten hangen. Uniek ja, dus je kunt niet gewoon het mailadres van de eigenaar van het account gebruiken. Wel kun je dat opgegeven mailadres gebruiken om in het overkoepelende account te komen en profielen aan te passen, dus het wordt niet helemaal los van elkaar gezien.

Het heeft overigens ook wel voordelen: als je bijvoorbeeld wil inloggen op een nieuw apparaat of als je het wachtwoord niet meer weet, dan kun je dat vanaf dan zelf regelen en heb je niets van de eigenaar van het overkoepelende account nodig. Netflix geeft in de pop-up aan dat het ook zou helpen om nieuwe mogelijkheden aan het profiel toe te voegen, zoals makkelijker inloggen en gepersonaliseerde suggesties. Dat laatste lijkt wat vreemd: kreeg je immers niet al gepersonaliseerde suggesties op basis van het profiel? Het doet ons afvragen waar dat profiel dan toch precies voor was.

Niet voor kinderen

Er is kritiek op deze nieuwe mogelijkheden, want er zijn ook mensen die profielen binnen hun Netflix- account niet gebruiken voor andere mensen, maar puur om zelf verschillende kijkprofielen aan te maken. Bijvoorbeeld eentje voor de wekelijkse horroravondjes met vrienden, één voor slechte romcoms, één voor anime, enzovoort. Voor die mensen is dit nieuwe beleid behoorlijk vervelend, tenzij ze veel mailadressen hebben die ze ervoor kunnen gebruiken.

Het nieuwe beleid zou sinds 15 juni worden uitgerold: het is nog onbekend wanneer het in Nederland neerstrijkt. Er is overigens één groep die dit leed bespaard blijft: kinderen hoeven geen mailadres op te geven, mede om te voorkomen dat kinderen zelf op Netflix gaan inloggen.