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One Piece

Dit is de nieuwe trailer van One Piece op Netflix, maar niet die One Piece

Entertainment25 jun , 20:58doorLaura Jenny
Netflix heeft natuurlijk een groot succes met zijn live-action One Piece-serie, maar er is nog meer One Piece dat er op de streamingdienst aankomt. Een echte, onvervalste anime. Het gaat om een serie die waarschijnlijk een dikke hit wordt: want volgens Netflix is het wereldwijde aantal animekijkers gegroeid naar 1,5 miljard views in 2025.

One Piece

Netflix schrijft: "Eiichiro Oda’s manga THE ONE PIECE (oorspronkelijk als serie uitgebracht in Shueisha's Weekly Shonen Jump in Japan) is uitgegroeid tot een cultureel fenomeen met fans over de hele wereld. Nu is er een nieuwe animeserie van gemaakt die begint bij de eerste saga, de East Blue Saga, en is geproduceerd door WIT Studio. Dankzij de expressieve mogelijkheden van de moderne technologie kunnen kijkers het bekende verhaal over de avonturen van Monkey D. Luffy en zijn Strohoedpiraten op een originele manier beleven. "

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