Het Marvel Cinematic Universe bgint inmiddels flink uit te dijen en het is misschien niet zo heel realistisch meer om alle films te kijken, voordat je straks naar Avengers : Doomsday gaat. Het lijstje is overigens alsnog vrij lang, dus je kunt maar beter op tijd beginnen met kijken.

Je kijklijst voor Marvel Avengers: Doomsday

Het zijn 15 films die Disney heeft geselecteerd en als je er vanaf nu elke week eentje kijkt, dan ben je wel ongeveer op tijd klaar voor als op 18 december Avengers: Doomsday te zien is. Er zitten weinig verrassingen bij want we weten dat de X-Men een grote rol gaan spelen in het Marvel Cinematic Universe. Ook zien we Loki en Black Panther, waarvan we ook al veel hebben gezien in de trailers en teasers van de film.

• X-Men

• X2

• Captain America: The First Avenger

• The Avengers

• Avengers: Infinity War

• Avengers: Endgame

• Loki

• Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

• Spider-Man: No Way Home

• Black Panther: Wakanda Forever

• Captain America: Brave New World

• Deadpool & Wolverine

• Doctor Strange in the Multiverse of Madness

• Thunderbolts

• The Fantastic Four: First Steps

Je hebt dus nog wel even om ze te kijken, maar juist als je nu begint, dan is er nog genoeg tijd om lekker te mijmeren over alles wat er gebeurt

Avengers: Doomsday draait vanaf 18 december in de bioscoop, en komt tegelijk uit met Dune: Part Three. Bioscopen zijn daar niet zo blij mee: die denken dat veel mensen een keuze maken van waar ze heengaan, in plaats van dat ze naar beide films zullen gaan. Bioscopen hadden ze dus liever iets verder uit elkaar gezien qua release, maar het lijkt er niet op dat een van twee voor de ander zal wijken. Ook zijn het allebei vrij grote, lange films, waardoor een double bill ook wat lastig wordt. Aan de andere kant: echte fans gaan waarschijnlijk wel naar allebei, dus wellicht valt het mee voor de bioscopen, zeker omdat het ook nog eens kerstvakantie is.