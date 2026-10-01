Oktober wordt een drukke maand voor wie een Netflix-abonnement heeft. De streamingdienst brengt het populaire datingexperiment Love is Blind voor het eerst naar Nederland, lanceert de langverwachte Steinbeck-verfilming East of Eden en zet Ben Affleck en Kerry Washington tegenover elkaar in de thriller Animals. Daarnaast keren publiekslievelingen als Lupin en The Diplomat terug met nieuwe seizoenen en krijgt bokslegende Mike Tyson zijn eigen docuserie. Onderaan dit artikel vind je het complete overzicht van alle nieuwe titels die deze maand in Nederland en België verschijnen.

Love is Blind komt naar Nederland

De grootste Nederlandse release van de maand is zonder twijfel Love is Blind: Nederland. Het datingformat dat wereldwijd al miljoenen kijkers trok, krijgt nu een eigen Nederlandse versie. Dertig single mannen en vrouwen gaan op zoek naar oprechte, blijvende liefde, maar met één belangrijke voorwaarde: ze leren elkaar kennen zonder elkaar te zien. Ze daten, worden verliefd en verloven zich, allemaal voordat ze elkaar in levenden lijve ontmoeten. Pas daarna blijkt of de liefde ook stand houdt in de echte wereld. Nicolette van Dam en Bas Smit presenteren het programma.

Netflix brengt de afleveringen in drie delen uit. Deel 1, met aflevering 1 tot en met 5, staat al sinds 30 september online. Deel 2, met aflevering 6 tot en met 8, volgt op 7 oktober en deel 3, met aflevering 9, op 14 oktober. De datum van de reünie wordt later bekendgemaakt. Wie na de Nederlandse versie nog niet genoeg heeft van de pods, kan vanaf 14 oktober ook terecht bij het elfde Amerikaanse seizoen, dat zich afspeelt in Boston.

Groot drama met East of Eden, The Diplomat, Lupin en A Couple of Lies

Liefhebbers van zwaarder drama kunnen al op 1 oktober beginnen met East of Eden, de nieuwe serieverfilming van de klassieke roman van John Steinbeck, met Florence Pugh in de hoofdrol. Het verhaal speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw, wanneer een uiterst onafhankelijke vrouw een wig drijft tussen twee broers. Daarmee begint een familiedrama dat zich over twee generaties ontvouwt.

Op 15 oktober keert The Diplomat terug met seizoen 4. Keri Russell kruipt opnieuw in de huid van ambassadeur Kate Wyler, die deze keer vecht om haar wankelende huwelijk te redden. Tegelijkertijd bedreigen een schokkende aanslag en een roekeloze doofpotaffaire de broze alliantie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, een vrede die Kate zelf met veel moeite tot stand had gebracht.

Een week later, op 23 oktober, is het de beurt aan Lupin: Part 4. Omar Sy keert terug als meesterdief Assane Diop. Na vier jaar gevangenisstraf is Assane klaar voor een nieuw leven met zijn gezin, totdat er een copycat opduikt. Daardoor wordt hij gedwongen om weer terug te grijpen naar zijn meest briljante plannetjes.

De maand sluit op 30 oktober af met A Couple of Lies. In deze dramaserie lijkt een woningruil tussen Sicilië en Stockholm idyllisch te beginnen, maar al snel loopt de situatie uit de hand. Twee rijke stellen gaan tot het uiterste om zichzelf en hun geheimen te beschermen.

Animals en Tyson zorgen voor spanning en sportgeschiedenis

Op 9 oktober verschijnt Animals, een thriller met Ben Affleck en Kerry Washington. Zij spelen een echtpaar uit Los Angeles; hij is kandidaat voor het burgemeesterschap. Wanneer hun zoon wordt ontvoerd, moeten ze in korte tijd losgeld bijeen zien te krijgen. Onder die druk maken ze keuzes die hun wereld op losse schroeven zetten.

Sportliefhebbers kunnen vanaf 13 oktober terecht bij Tyson. Deze meeslepende vierdelige docuserie belicht het turbulente leven van Mike Tyson, een van de meest gevreesde en fascinerende figuren uit de sportgeschiedenis. Daarnaast zijn er deze maand meer sportdocumentaires, waaronder Schumacher '94 over de eerste wereldtitel van Michael Schumacher. Voor liefhebbers van live sport komen er onder meer WWE Money in the Bank, het tennisevenement Six Kings Slam en een live-evenement rond dartskampioen Luke Littler.

Alles wat nieuw is op Netflix in oktober 2026

Hieronder vind je per categorie alle nieuwe titels die in oktober in Nederland en België op Netflix verschijnen. Alle releasedata kunnen nog veranderen.

Netflix Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.

The Ramparts of Ice: seizoen 2 (1 oktober) – Koyuki worstelt met haar verlangen terwijl Minato op dun ijs belandt. Ondertussen staat de band tussen Miki en Yota onder druk. Weten de vier vrienden hun gevoelens te ontwarren?

East of Eden (1 oktober) – Begin twintigste eeuw drijft een uiterst onafhankelijke vrouw een wig tussen twee broers, waarmee een drama begint dat zich over twee generaties ontvouwt.

#Love (2 oktober) – Een praktisch ingestelde oprichter van een datingapp en haar avontuurlijke concurrent testen hun tegengestelde theorieën over liefde in een uitdaging van zestig dagen om de juiste match te vinden.

Ranma 1/2: seizoen 3 (3 oktober) – Nieuwe rivalen en avonturen voor Ranma en Akane: Cologne traint Ryoga, een koekjesoorlog loopt volledig uit de hand en Shampoo broedt nieuwe plannen uit.

Blue Box: seizoen 2 (4 oktober) – Terwijl Taiki en Chinatsu hun veranderende gevoelens proberen te begrijpen, zetten een gebroken vriendschap uit het verleden en felle concurrentie de weg naar de nationale kampioenschappen onder druk.

Love Village: seizoen 3 (6 oktober) – Aan de voet van de berg Fuji komt een nieuwe groep aandoenlijk onhandige volwassenen samen. Ze lachen, huilen, botsen en zoeken naar hun laatste romance.

Love is Blind: Nederland, deel 2 (7 oktober) – Nederlandse singles daten, worden verliefd en verloven zich, allemaal vóórdat ze elkaar in het echt ontmoeten. Deel 3 volgt op 14 oktober.

Real Men: seizoen 2 (7 oktober) – Mattia, Luigi, Riccardo en Massimo proberen nog altijd te voldoen aan het steeds veranderende ideaal van mannelijkheid, terwijl nieuwe banen en oude liefdes hen scherp houden.

Inside The Circle (7 oktober) – De moord op een populaire actrice opent een doos van Pandora vol geheimen en spionage, die vier jeugdvrienden dreigt te vernietigen.

Below (8 oktober) – Wanneer een mysterieus zeewezen een kustplaats terroriseert, moet een visser vechten om zijn gezin en de verdwijnende manier van leven van zijn gemeenschap te beschermen.

Haunted Hotel: seizoen 2 (9 oktober) – Katherine en haar familie vinden hun draai, terwijl er steeds meer paranormale problemen inchecken. Maar kan een spookhotel ooit echt als thuis voelen?

Is It Cake? Halloween: seizoen 2 (9 oktober) – Zes getalenteerde taartkunstenaars maken Halloween-traktaties om de jury te misleiden en de hoofdprijs binnen te halen.

Take Charge of My Heart (9 oktober) – Een zakelijke erfgenaam met een kunsthart ontmoet een vrouw die letterlijk elektrisch is. Ze sluiten een deal die zijn hart sneller doet kloppen, op meer dan één manier.

100 Days of Deception (10 oktober) – Een zakkenroller die droomt van vrijheid neemt haar gevaarlijkste klus ooit aan: undercover gaan om geheimen te stelen van de Japanse koloniale regering.

The Trap (13 oktober) – Schrijfster Lisa Konrad is sinds de moord op haar zus tien jaar lang niet buiten geweest. Wanneer ze denkt de moordenaar op televisie te zien, bedenkt ze een riskant plan.

Love Is Blind: seizoen 11: Boston (14 oktober) – Singles uit Boston stappen de pods in om hun zielsverwant te vinden en zich te verloven zonder elkaar te zien. Lopen ze straks naar het altaar of staat het uiterlijk de liefde in de weg?

Love is Blind: Nederland, deel 3 (14 oktober) – Het slot van de Nederlandse editie, met aflevering 9. De datum van de reünie volgt later.

The Diplomat: seizoen 4 (15 oktober) – Eén catastrofaal moment verbrijzelt de broze vrede die Kate Wyler tussen de VS en het VK tot stand heeft gebracht, net als het wankelende huwelijk dat ze probeert te redden.

Hollywood Arts (15 oktober) – De lessen beginnen weer op Hollywood Arts! Zelfbenoemd icoon Trina Vega keert terug om begaafde tieners richting roem, status en hilarische chaos te loodsen.

Money Trap: The Karun Treasure (16 oktober) – Wanneer een mythische schatkaart in handen valt van een legendarische oplichter, besluit hij nog één laatste zwendel op te zetten voordat hij er definitief mee stopt.

Cyberpunk: Edgerunners 2 (20 oktober) – Nieuwe crew, dezelfde hel. Een nieuwe groep huurlingen trekt de straten van Night City op in dit op zichzelf staande verhaal van tien afleveringen uit de wereld van Cyberpunk 2077.

The Mothers of Penguins: seizoen 2 (21 oktober) – Vastbesloten om hun eigen school te runnen, staan Kama, Ula, Tatiana en Jerzy voor gloednieuwe uitdagingen in de zorg voor hun kinderen en voor elkaar.

The New Stanford Prison Experiment (21 oktober) – In deze moderne versie van het beruchte onderzoek gaan dertig mensen twee weken lang een echte gevangenis in, waar verschuivende machtsverhoudingen blootleggen waartoe ze in staat zijn.

Nobody Wants This: seizoen 3 (22 oktober) – Joanne en Noah tillen hun relatie naar een hoger niveau, te midden van drama tussen broers en zussen, bemoeizuchtige moeders en een grote sprong in het diepe.

Did Someone Happen to Mention Me? (22 oktober) – Gen was ooit de beroemdste toneelacteur van Japan, maar raakt plotseling in de vergetelheid. Gedreven door zijn honger naar erkenning vecht hij zich vanaf nul terug in deze comedy.

Lupin: Part 4 (23 oktober) – Na vier jaar gevangenschap is Assane klaar voor een nieuw leven met zijn gezin, totdat er een copycat opduikt en Lupin terugkeert naar zijn meest briljante plannen.

Fading Grandeur (23 oktober) – Een aan lager wal geraakte markies wil zijn vervallen landhuis zo snel mogelijk verkopen aan een charmante maar mysterieuze miljonair, die er haar eigen agenda op nahoudt.

Minimum Wage (26 oktober) – Tieners proberen een lokale pizzeria draaiende te houden terwijl ze school, een doorgedraaide baas en het minimumloon combineren, in deze serie gebaseerd op de populaire korte video's van sociale media.

The Gift of Deceit (28 oktober) – Een kunstroof van miljoenen brengt gevaarlijke geheimen aan het licht en zet een controlerende moeder, haar dochter en een doorgewinterde oplichter tegen elkaar op.

Balaraw: Blood Island (29 oktober) – De zoektocht van een vrouw naar haar vermiste moeder voert haar naar het onheilspellende eiland Balaraw, waar overleven, duistere geheimen en haar eigen identiteit op het spel staan.

Akka (30 oktober).

How to Ruin Diwali: Meet the Parents (30 oktober) – Een geheime verloving brengt een trotse Zoeloe-familie en een Indiase artsendynastie onder één dak, waar geheimen en botsende gewoonten Diwali dreigen te ontsporen.

A Couple of Lies (30 oktober) – Een ogenschijnlijk idyllische woningruil tussen Sicilië en Stockholm wordt toxic wanneer twee rijke stellen tot het uiterste gaan om zichzelf en hun geheimen te beschermen.

Netflix Films

Crazy Rich, Incredibly Broke (1 oktober) – Wanneer de snobistische en rijke familie AlThahabi ontdekt dat ze lang niet zo vermogend is als gedacht, moet ze haar rijkdom veinzen om te overleven.

Doing Life (2 oktober) – Een alleenstaande moeder en een gedetineerde man bouwen via oprechte brieven een onverwachte band op, die de deur opent naar verlossing, hoop en liefde.

Less of a Stranger (7 oktober) – Als frontman van de Poolse rockband Lady Pank vormt Jan Borysewicz met zijn muziek een hele generatie, terwijl een reeks familietragedies hemzelf vormt.

Animals (9 oktober) – Wanneer hun zoon wordt ontvoerd, moeten een burgemeesterskandidaat van LA en zijn vrouw haastig losgeld bijeenbrengen en keuzes maken die hun wereld kunnen verscheuren.

Animals met Ben Affleck en Kerry Washington

The Storm (15 oktober) – Wanneer een storm oude studievrienden opsluit in een luxe lodge, ontaardt hun beschaafde verjaardagsfeest in een cycloon van verraad, wrok en ongefilterde chaos.

Seriously Single Too (16 oktober) – Beste vriendinnen Dineo en Noni zouden samen het uitgaansleven veroveren, maar dan staan ze plotseling oog in oog met hun grootste angst: Noni's vriend doet spontaan een aanzoek.

Therapy Done Right (16 oktober) – Een psychoanalyticus die zijn geloof in traditionele therapie kwijt is, overschrijdt elke grens om een geblokkeerde romanschrijver te helpen in deze scherpe Argentijnse zwarte komedie.

Surviving Hurricane Otis (23 oktober) – Wirpul en zijn halfbroer vechten in Acapulco om de orkaan Otis te overleven, waarbij hun broederschap en moed tegenspoed omzetten in hoop.

You, Me, Us (29 oktober) – Wanneer een vrijgevochten vrouw en een familiegerichte man willen adopteren, stellen hun tegengestelde achtergronden en wereldbeelden hun liefde op de proef.

The Birthday Gift (30 oktober) – Een tot in de puntjes geregeld kinderfeestje ontspoort wanneer een speelgoedpistool als cadeau leidt tot verhitte discussies, botsende wereldbeelden en hilarische chaos.

Collision Course (30 oktober) – Spanje, 2013. Na een bankoverval onthult een crash tijdens de vlucht de verborgen kant van elke dief, met verraad en leugens die al lang vóór de overval begonnen.

Netflix Comedy Specials

Mojo Brookzz: I Know You Lying (6 oktober) – Scene-stealer Mojo Brookzz haalt in zijn eerste Netflix-special uit naar ondeugende partners, de wilde BBL-cultuur en het grote coming-outcadeau van zijn nichtje.

Zainab Johnson: Toxically Optimistic (27 oktober) – Zainab Johnson heeft een openbaring over wapens, een crisis met haar Tesla en een onwrikbaar geloof dat ze overal de zonzijde van kan zien, in dit scherpe stand-upuur.

Netflix Documentaires

Schumacher '94 – The Birth of a Legend (2 oktober) – De eerste wereldtitel van Michael Schumacher komt tot leven via persoonlijke interviews en archiefbeelden van het legendarische Formule 1-seizoen van 1994.

Who Is Martin Mull? (7 oktober) – Hij was een komiek van wereldklasse, en dat was niet eens waar hij het beste in was. Ontdek de levenslange artistieke passie van Martin Mull in deze documentaire vol sterren.

Tyson (13 oktober) – Deze meeslepende vierdelige docuserie belicht het explosieve leven van Mike Tyson, een van de meest gevreesde en fascinerende figuren uit de sportgeschiedenis.

Norm: The Tale of Norm Macdonald (16 oktober) – Duik in deze documentaire over Norm Macdonald, meester van de droge humor, wiens leven en carrière compromisloos waren maar ook vol tegenstrijdigheden zaten.

The Disciple (16 oktober) – Deze documentaire vertelt hoe Cilvaringz zich onverwacht opwerkte van fan tot Wu-Tang Clan-bekendheid, en hoe het beruchte album Once Upon a Time in Shaolin tot stand kwam.

Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story (23 oktober) – Maria Bamford, geliefd om de manier waarop ze optreden en persoonlijke crisis laat samenvloeien, vertelt over de mentale reis achter haar onverschrokken comedy.

The One About Matthew Perry (27 oktober) – Deze docuserie volgt het Hollywood-succes, de verslavingsproblemen en de tragische dood van de geliefde Friends-ster, verteld door de mensen die hem het dichtst bij stonden.

SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of (30 oktober) – Legendarische castleden van SCTV komen samen voor een grappige en hartverwarmende viering van hoe een eigenzinnige Canadese sketchshow comedygeschiedenis schreef.

Netflix Kids & Family

Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 2 (8 oktober) – Wanneer vreemde gebeurtenissen Unicorn Academy bedreigen, moeten de Sapphires samenwerken met onverwachte bondgenoten om begraven waarheden over een betoverende legende te ontdekken.

Netflix Live Events

WWE Money in the Bank 2026 (10 oktober) – Superstars beklimmen de ladder op weg naar WWE-glorie, in de jacht op het felbegeerde Money in the Bank-contract dat een kans op een wereldtitel garandeert.

Six Kings Slam: seizoen 2 (21 oktober) – Zes koningen, één kroon. De hoogst gerangschikte tennissers ter wereld betreden in Riyad, Saudi-Arabië, de baan voor een live tennisshowcase vol sterren.

Beat Luke Littler (30 oktober) – Live-evenement rond dartskampioen Luke Littler; verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Netflix Podcast

Couldn't Agree Less with Allison & Isaac (22 oktober) – Van geld en opvoeding tot jaloezie en schoonfamilie: Allison Kuch en Isaac Rochell bespreken hun rommeligste meningsverschillen in deze grappige en eerlijke podcast.

Fotocredits: Netflix