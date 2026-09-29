Robert Eggers kennen we van Nosferatu en dat was een prachtige film. Zijn donkere Gothic stijltje is bovendien nog niet verloren gegaan, want hij past het gelukkig ook toe op een monster dat meestal een wat andere stijl film krijgt: de weerwolf. Werwolf draait om een 13e eeuws Engeland waarin een stadje wordt opgeschrokken door een weerwolf, gespeeld door Aaron Taylor-Johnson.

Werwolf

Na vikingen en vampiers is het nu dus de beurt aan de weerwolf: de man die bij volle maan in een bloeddorstige wolf veranderd. De moderne horrormeester gaat ook aan de slag met de film Romeo & Juliet, maar gaat eerst nog voor een film waarin Willem Dafoe achter de weerwolf aanjaagt. Het is niet bepaald een onderwerp waar al veel goede films over zijn gemaakt, dus alle hoop is gevestigd op Eggers . In ieder geval is de stijl er weer een om volledig verliefd op te worden, maar we kennen Eggers inmiddels een beetje: die wil dat het ook rauw is. Naast Aaron en Willem zien we ook Lily-Rose Depp in deze spannende film.

Werwulf is vanaf 1 januari 2027 in de bioscoop te zien.