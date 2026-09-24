Elon Musk werkt niet mee aan de 3 uur en 45 minuten durende documentaire over zijn rijkdom en keuzes. Dat is één van de belangrijkste dingen die je kunt meenemen uit de trailer van Musk, de documentaire die Alex Gibney heeft gemaakt. Gibney, die op één letter na EGOT-winnaar is, al sinds de jaren '80 documentaires maakt en er zelfs een Oscar mee won.

Elon Musk

En die door Musk een wanstaltige mens wordt genoemd, omdat hij ongeveer alle vijanden van de rijkste man ter wereld zou hebben verzameld om het verhaal te maken. In ieder geval is de lengte van de documentaire niet zo gek: Musk doet heel veel. SpaceX, Tesla, xAI, Grok, X, Starlink, en dan was er nog wat bij de Amerikaanse regering: er is veel om over te praten, zeker omdat de Zuid-Afrikaan erg uitgesproken is.

De docu verschijnt waarschijnlijk begin 2027 in Europa in de bioscoop: het is vanaf 9 oktober eerst de beurt aan de Verenigde Staten.