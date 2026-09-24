De nieuwe documentaire You Can See Everything is gemaakt door de geprezen filmstudio A24. Je zou dan ook zeggen dat het een hit gaat worden en hoewel dat misschien wel zo is, is er toch ook iets problematisch mee aan de hand. En dat heeft alles te maken met het onderwerp van deze productie. Dat is namelijk Elizabeth Holmes.

Elizabeth Holmes

Hoewel de makers van deze documentaire, Nathan Fielder en Lance Oppenheim, een heel originele productie maken als het gaat om hoe het wordt verteld, is het de vraag waarom ze hebben besloten om juist dit te doen. Het verhaal optekenen van hoe Elizabeth Holmes nu leeft, sinds ze enorm fraudeerde met Theranos dat een apparaat zou hebben gemaakt waarmee je met een paar druppels bloed honderden ziektes en aandoeningen kon opsporen. Gewoon bij de supermarkt, in plaats van dat je helemaal naar de huisarts of het ziekenhuis hoeft. Echter bleken die apparaten helemaal niet hun werk te doen en bleken er grote fraude en samenzwering achter schuil te gaan.

Elizabeth Holmes is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf en ze moet honderden miljoenen dollars aan compensatie betalen. Het was een grote strop dat dit allemaal gebeurde, want ze werd echt als een soort Steve Jobs gezien. Het had dus zeker grote impact toen de fraude uitkwam. Reden voor menig filmmaker om er iets mee te willen doen. Apple zou een film maken met Jennifer Lawrence over het onderwerp, maar die is er nooit gekomen. Wel was er de serie The Dropout op Disney+, The Inventor op HBO Max en Valley of the Hype: The Culture that Built Elizabeth Holmes. Veel aandacht dus, voor het verhaal.

The Curse of een docu?

Wat we tot nu toe nog niet hebben gehoord, dat is Elizabeth zelf, maar de vraag is: waarom willen we dat? In de trailer zien we haar zeggen dat ze niet weet hoe ze in deze situatie verzeild is geraakt. Zitten mensen er echt op te wachten om dat haar te horen zeggen? En vooral: waarom wordt juist het faalverhaal van een vrouwelijke tech-CEO zo breed uitgemeten? Het is al zo moeilijk voor vrouwen om topposities te krijgen, ook buiten tech, en dan is er een, maar dan gaat het vooral om wat er allemaal misging.

Daarnaast is er nog iets raars aan deze documentaire: het doet denken aan The Curse . Het is op ongeveer dezelfde manier vastgelegd als de serie van Nathan Fielder en Emma Stone, waarin ze een nogal dysfunctioneel stel spelen. Is het dan half geacteerd? Er lijken in ieder geval enorm dramatische dingen in deze docu te gebeuren. Is het wel echt een docu? De trailer roept in ieder geval veel vragen op. En een bepaald soort onoprechtheid, wat dan misschien wel weer past bij het verdere verloop van het Theranos, maar als iets een docu heet toch wel veemd is.