We weten natuurlijk al dat Paramount 110 miljard dollar over heeft voor Warner Bros, maar nu blijkt dat het entertainmentbedrijf nog veel meer wil opgeven om die overname maar mogelijk te maken. Het heeft een schikking getroffen met 12 Amerikaanste staten om zo te zorgen dat zij niet langer dwarsliggen.

Paramount

Paramount wil Warner Bros heel erg graag overnemen, zo blijkt, al lijkt het af en toe bijna te ver te willen gaan. Om te zorgen dat de verschillende Amerikaanse staten Paramount zijn gang laten gaan, heeft het onder andere toegezegd dat het de studioterreinen van zowel henzelf als Warner Bros in Californië vijf jaar lang niet zal verkopen. Ook komt er een speciale journalistieke raad om te waarborgen at CNN en CBS onafhankelijke journalistiek kunnen blijven bedrijven. In die raad moeten tenminste vijf ervaren journalisten zitten, met meer dan 10 jaar ervaring.

Er zijn echter nog veel heftigere toezeggingen gedaan en die hebben alles te maken met de productie van films en series . Zo moet het 300 miljoen dollar extra uitgeven aan producties die in Amerika plaatsvinden. Er moeten tenminste vier onafhankelijke films worden gemaakt op Amerikaanse bodem. Ook moet 20 procent een blockbuster zijn van 50 miljoen dollar of meer, die binnen 30 dagen op 3.000 Amerikaanse schermen te zien moeten zijn.

Geen Disney-Fox

De toezegging die het beste te onthouden is, dat is dat er minimaal 30 films in de bioscoop te zien moeten zien van Paramount /Warner Bros in jaar 1, en nog eens minimaal 30 in jaar 2 na de overname. In jaar 3, 4 en 5 moeten dat er minimaal 32 zijn. Op die manier lijken de staten toch wel vrij fanatiek te hebben afgedwongen dat er genoeg films blijven worden gemaakt. Dat is iets waar ze ontevreden over zijn bij de overname van Fox door Disney in 2018: Fox produceert veel minder films sinds die overname.

Er zijn ook wat afspraken gemaakt over streaming en televisie, maar dat is meer een Amerikaanse bedoening. In ieder geval kan het zich maar beter concentreren op het waarmaken van al deze schikkingsafspraken, want als het dat niet doet, dan moet het Miramax Studios laten gaan en verwacht de rechter dat er 30 miljoen dollar wordt betaald per elke gemiste film.