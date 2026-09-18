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moblad

Mobland seizoen 2 preview: de Harrigans zijn keihard terug

Entertainment18 sep , 22:50doorLaura Jenny
Ze zaten in de gevangenis, maar het zal geen verrassing zijn dat ze daar inmiddels weer uit zijn. Hoe dat precies is gelopen weten we niet, maar veel tijd om erbij stil te staan heb je niet in de eerste aflevering van seizoen 2 van Mobland. Het is meteen aan en zo gaat het de hele aflevering wel door.

Tom Hardy

Het belangrijkste ingrediënt in de serie is natuurlijk Tom Hardy. De acteur, waarvan overigens wordt gezegd dat hij weggaat, maar dat blijkt toch niet het geval, is de man waar deze serie eigenlijk om gaat. Hij is de fixer van deze rijke, criminele familie en daarin gaat hij heel ver. Vraag maar aan zijn vriendin, die hem heel seizoen 1 heeft geprobeerd naar een therapiesessie te krijgen. Maar hij gaat ook ver als het om geweld gaat: het is en blijft een serie van Guy Ritchie.
Dat betekent ook dat het lekker Brits is. Zo wordt er een Engels ontbijtje weggewerkt, zijn de outfits weer on point en bezoeken ze de hondenraces. De accenten zijn heerlijk, de grappen en grollen zijn goed getimed en de serie ziet er overal weer heel goed uit. De art direction past perfect, de cast is geweldig en het script klopt. De route die de Harrigans en onze geliefde Harry Da Souza in het eerste seizoen aflegden, die wordt stevig doorgezet in het tweede seizoen.
En dat geldt uiteraard ook voor het verhaal. Wat we nog van het eerste seizoen weten (let op: spoilers) is dat zoonlief een dreigement bij zijn vader heeft neergelegd en dat wordt in de eerste aflevering van seizoen 2 weer meteen opgepakt. Sommige dingen lijken goed te gaan, maar blijken gaandeweg in de aflevering toch problemen op te leveren. Die eerste aflevering geeft zowel antwoorden als dat het met een heel boeket aan nieuwe problemen komt. Of misschien toch problemen die al sluimerden in dat eerste seizoen en nu pas echt tot uiting komen…

Mobland seizoen 2

Eén van de dingen die wij het meest kunnen waarderen aan Mobland is dat de fixer niet zo onderdanig is. Vaak is de huurmoordenaar van de misdaadfamilie een wat kruiperiger type terwijl Harry als de expert wordt gezien die ook kan meedenken en zelfs heel goed zijn stempel kan drukken op een situatie. Dat is verfrissend, en het maakt ook zijn relatie tot de familie interessant. En dan was er in seizoen 1 natuurlijk ook nog de oorlog die hij zelf is begonnen met een van de grotere criminelen in het circuit, waarbij het ook de vraag is in hoeverre hij of toch de hele familie er last van zal hebben.
De eerste aflevering van het tweede seizoen Mobland is in ieder geval veelbelovend. De serie is niet in alle opzichten altijd superorigineel: er zijn dingen die je in het eerste seizoen heel lang kon zien aankomen, maar tegelijkertijd is Harry vooral een interessant personage omdat hij niet alles doet wat hem gezegd wordt. Hij is soms net zo rebels als de serie zelf en dat is heerlijk. We kijken uit naar de rest van het seizoen.
Mobland seizoen 2 is vanaf 21 september te zien op SkyShowtime.

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doorLaura Jenny

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