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Mobland

MobLand seizoen 2 komt er aan: Pierce Brosnan kan zijn lol op in nieuwe trailer

Entertainment10 jul , 12:24doorLaura Jenny
Als je een serie maakt met Tom Hardy, Pierce Brosnan een Helen Mirren, dan weet je dat je niet maar één seizoen maakt. MobLand heeft het goed gedaan en daarom komt het terug voor een tweede seizoen, waarin we zo te merken dan toch Tom Hardy terugzien in de rol van Harry. Een flinke spoiler, maar aan de andere kant: dit moest wel, toch?

MobLand seizoen 2

De trailer mag dan vooral een vraag beantwoorden over Harry, wij genieten vooral van Pierce Brosnan. De voormalig James Bond-acteur schiet er lustig op los in de trailer, terwijl we Helen Mirren zien genieten van cocktails, spannende blikken en toch ook wel het nodige geweld. We weten dat Maeve een kruidige dame is, die zelfs in de gevangenis belandde.
Verder zien we wederom die heerlijke Britse humor en actie die we in MobLand seizoen 1 al enorm konden waarderen. De trailer ziet er in ieder geval heel goed uit, dus laat dat nieuwe seizoen maar komen.
Vanaf 18 september is Mobland te zien op SkyShowtime. Zonder Wesley Sneijder, denken we zo.
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