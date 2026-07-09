Het duurt nog heel lang voor hij er is, maar het wordt wel een rollercoaster die vooral thrillseekers naar de Efteling zal krijgen en dat is mooi, want er zijn niet heel veel van dat soort bloedspannende ervaringen in het pretpark. Missie Luminar is een achtbaan waar je onder hangt en waarin je wordt gelanceerd met 80 kilometer per uur en de ride duurt 123 seconden.

Missie Luminar

Er kunnen 18 mensen in een 'treintje' en het verhaal in deze achtbaan is dat je op een expeditie gaat vanuit een wetenschappelijk instituut. Je wordt gelanceerd en twee minuten lang krijg je allerlei verrassingen voor je kiezen, plus een paar momenten van gewichtsloosheid, allemaal met als doel om de lichtbarrière te doorbreken.

De Efteling schrijft dat mensen de sfeer kunnen voelen van ' wonderlijke natuurfenomenen, experimenten en ontdekkingsreizen van de 19e eeuw'. De coaster kost maar liefst 50 miljoen om te bouwen en hij staat straks in het themagebied Het Eiland van de Vijf Zintuigen, die je meteen tegenkomt als je het park binnenloopt.

Efteling heeft binnenkort zijn 75-jarig jubileum te vieren. Volgend jaar is het zover, dan bestaat het park vol wonderen 75 jaar. Het Sprookjesbos opende in mei 1952 en later is er veel meer bijgekomen. Het is een van de meest bezochte pretparken van Europa en naast attracties kun je er ook slapen in twee hotels of een van de twee vakantieparken. Het heeft naast een attractiepark een theater.

Controverse

Het park heeft ook last van controverse: zo was er lange tijd een attractie met kannibalen die erg racistisch werd beschouwd. Ook serveert het pretpark sinds dit jaar veel meer vegan gerechten, wat ook sommige mensen dwars zit. Verder heeft De Efteling zeker de laatste jaren enorm veel uitgebreid in ervaring, maar ook in talen: veel bordjes zijn er niet meer in het Nederlands, maar in meerdere talen. Dat past ook beter bij een pretpark dat in Europa zo geliefd is.

De meest recente aanwinst op het gebied van attracties is Danse Macabre , dat alweer anderhalf jaar geleden opende in plaats van het klassieke spookhuis dat veel mensen zich nog goed kunnen herinneren, met de spiegel-effecten en meer. Verder heeft het recent Aziatisch streetfood geïntroduceerd bij Toko Pagode en is er nu ook een Efteling Zomerfestival op de Speelweide met optredens voor kinderen. Ook is het park deze zomer extra lang geopend: sommige dagen van 10:00 tot 22:00 uur.

Missie Luminar wordt geopend in 2029.