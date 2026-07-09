We maken ons nog steeds op voor een leven in de bioscoop in december, want zowel Avengers: Doomsday als Dune: Part Three verschijnen op hetzelfde moment. Het wordt daarom ook al Dunesday genoemd. Warner Bros heeft nu een nieuwe trailer uitgegeven voor Dune en daarin zien we meer van wat we in dat derde deel kunnen verwachten. Het is de afsluiter van de trilogie, dus er moet nog heel wat gebeuren.

Dune: Part Three-trailer

In het tweede deel van Dune begon Paul Atreides (gespeeld door Timothée Chalamet) nogal naast zijn schoenen te lopen en maar een irritant mannetje te worden, maar in de trailer van het derde deel zien we dat hij waarschijnlijk toch wel iets zal moeten indimmen. Al is het maar om het hart van zijn Chani (gespeeld door Zendaya) terug te winnen, want hij beloofde haar nooit de macht te nemen in zijn naam en dat liep toch een beetje anders.

In de nieuwe trailer zien we onder andere Jason Momoa, Florence Pugh en Robert Pattinson, waarbij Paul vooral voor Pattinsons personage Scytale moet oppassen, want die heeft zijn messen geslepen en is van plan om hem om te brengen. Misschien nog indrukwekkender is Anya Taylor-Joy, die volledig in bloed om de hoek komt en keihard schreeuwt. De zware thema's die vooral in de tweede film zijn ingezet beloven in dit derde deel op een hoogtepunt te komen:

Houd er wel rekening mee dat wat er in het derde deel gebeurt, 17 jaar na het tweede is, dus het volgt elkaar niet direct op. Chani vraagt hoe ze hun baby gaan noemen en komt met de naam Leto, naar Pauls vader, omdat hij dan de wijsheid van zijn grootvader heeft. Maar, als het een meisje is, wat dan? Het is maar de vraag of het kind straks een vader heeft. Al weten we natuurlijk wel meer: deze films zijn immers gebaseerd op de boeken van Frank Herbert.

Dune: Part Three is net als de eerste twee delen geregisseerd door Denis illeneuve en verschijnt op 18 december 2026 in de bioscoop.