Dave Bautista kennen we natuurlijk als Drax the Destroyer in het Marvel Cinematic Universe, al zat hij ook in Blade Runner 2049 en Riddick, naast een heleboel andere films . Bautista doet echter ook iets anders en dat is zijn stem geven aan allerlei bekende personages. Met zijn diepe stem is hij onder andere te horen als Parakeet King in The Boy and the Heron en in de game Gears als zichzelf. Nu gaat hij voor een nieuwe hit, namelijk Avatar Aang: The Last Airbender.

Avatar Aang: The Last Airbender

Avatar Aang: The Last Airbender is een film van Lauren Montgomery, die bekend is van The Legend of Korra, wat een enorme succes was. Naast Bautista is bijvoorbeeld Ke Huy Quan van Everything Everywhere All At Once erin te horen, maar ook Taika Waititi, Eri Nam en Steven Yeun zijn erbij. De film staat niet helemaal los van de animatieserie, maar is waarschijnlijk wel te begrijpen als je die niet hebt gezien. Het grote verschil is namelijk dat Aang ouder is geworden en een kracht ontdekt die zijn cultuur kan redden. Hij moet met zijn vrienden rondrijzen om te zorgen dat de kracht in zijn handen komt, en niet de slechterik.

Het verhaal is dus vrij klassiek, maar dat mag de pret niet drukken: Avatar is een populaire franchise en omdat dit vrij behapbaar is als film zal het ons niet verbazen als dit een veelbekeken film gaat worden. En een pluspunt: we hoeven er niet zo lang op te wachten.

Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 25 juli op Paramount_ te zien. Bij ons verschijnt hij dan, of niet veel later, op SkyShowtime.