Timothée Chalamet kennen we als, heel veel eigenlijk: Willy Wonka, een jonge homo, een arrogante edelheer en een pingponglegende. In zijn volgende filmrol horen we hem vooral: hij speelt namelijk een raketmonteur in een nieuwe animatiefilm genaamd Not Alone.

Not Alone

Het is een film van Universal en Illumination en het gaat over een raketmonteur en een astrobotanicus (Selena Gomez) die samen de eerste raket hebben gemaakt die op planten vliegt. Terwijl ze samen aan de lancering werken worden ze verliefd op elkaar. Daar is alleen weinig tijd voor, wanneer het duo ontdekt dat er gevluchte buitenaardse wezens in het huis van Chalamets personage zijn gaan zitten. Komt die raket toch nog mooi van pas

https://www.youtube.com/watch?v=wtUdmUTNbO4