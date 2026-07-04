Disneyland is er op meerdere plekken in de wereld, maar er wordt er één gezien als de ultieme, echte Disneyland: die in Anaheim Californië. Dit is de Disneyland waar Walt Disney zelf een appartement had en vaak verbleef tijdens de bouw ervan: 71 jaar geleden. Nu verwelkomt dat park zijn 1 miljardste bezoeker.

Populatie: 1.000.000.000

De bezoeker was de achtjarige Andres Robles die met zijn ouders zijn verjaardag vierde in het park. Het park heeft nu een nieuw bord waarop te lezen is: “Populatie: 1.000.000.000.” Het gezin kreeg een VIP-tour en mocht zelfs in dat eerdergenoemde appartement van Walt himself rondlopen.

Disneyland in Anaheim was het eerste pretpark van Disney en het werd geopend op 18 juli 1955. Het 70-jarige jubileum is dus bijna afgelopen. Wel krijgen de parken de laatste tijd wat kritiek te verduren. Enerzijds op het gebied van privacy, omdat er gezichtsherkenning wordt gebruikt om fraude met kaartjes tegen te gaan. Anderzijds om nog iets wat met kaartjes te maken heeft: het heeft de prijzen flink omhoog gegooid. Wil je een dagje naar Disneyland Paris bijvoorbeeld, dan kost dat je als volwassene 130 euro. Maar, plan je het slim, dan kun je er ook terecht voor 93 euro.

Het is natuurlijk enorm flauw, maar toen Disneyland in Anaheim opende was de toegangsprijs nog 1 dollar voor volwassenen: dat is zelfs minder dan een euro. Wel moest je dan los betalen voor de attracties, dus dat is gelukkig wel verbeterd. Maar goed, daar betaal je dus ook wel flink voor. Tegelijkertijd zijn er veel pakketten waarmee het goedkoper wordt om bijvoorbeeld meerdere dagen te gaan. Maar toch: het is een stevige prijs. Het Nederlandse Efteling is overigens ook vrij veel in prijs gestegen. Een ticket kost tussen de 40 en 56 euro per persoon. 20 jaar geleden was dit nog 26 euro, al was het in 2016 al naar 36,50 euro gestegen.

Hoge ticketprijzen van Disneyland

Terug naar Disneyland , want de nieuwe CEO van Disney als geheel is natuurlijk de man die verantwoordelijk was voor de parken. Josh D’Amaro. Die zegt op de kritiek op de hoge kaartprijzen: ““Ik denk dat ik zou beginnen met het feit dat ik weet dat een bezoek aan een Disney-park een betekenisvolle investering is voor de gezinnen die ons bezoeken, en het is ons doel dat elke individuele gast het gevoel heeft dat hun ervaring het waard is. In feite willen we dat deze ervaring de beste dag uit het leven van een gast is. En we meten ons succes hierin voortdurend. Zo kijken we bijvoorbeeld naar zaken als de tevredenheidsscores van gasten en de intentie van een gast om terug te keren na hun bezoek. En deze meetwaarden zijn allebei zeer hoog in al onze parken.”