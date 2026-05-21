Disneyland heeft voor de veiligheid gezichtsherkenning ingevoerd, maar er zijn gasten die dat niet zo zien zitten. Een gast is nu een rechtszaak tegen het pretpark begonnen om de privacy. De eiser vindt dat de biometrische gegevensverzameling niet helder aan gasten wordt verklaard. Daardoor zijn gasten zich niet bewust dat Disney deze informatie verzamelt. De eiser lijkt vooral bezorgd omdat het ook om kinderen gaat, dis sowieso geen notie hebben van privacy. De vrouw eist nu 5 miljoen dollar van het park.

Gezichtsherkenning in Disneyland

Het gaat om een rechtszaak tegen de Amerikaanse Disneyland, dus niet tegen Disneyland Paris. Toch heeft ook het Parijse Disneypark problemen gehad met privacy. De Franse autoriteit voor gegevensbescherming onderzoekt een klacht over het fotograferen van bezoekers bij de ingang. Foto's worden bij dit systeem aan toegangsbewijzen gekoppeld om ticketfraude te voorkomen, maar dit zou in strijd zijn met Europese wetgeving.

Disneyland Paris zegt dat de foto's noodzakelijk zijn om misbruik tegen te gaan, want bij de uitgang werd er flink gehandeld in tickets van mensen die het einde van de dag in het park niet afwachtten en de resterende tijd in het park dus verkochten. Ook gebruikten zakkenrollers dit soort kaarten vaak om binnen te komen en mensen te beroven. In Disneyland Paris geldt dat als je niet wil worden gefotografeerd, je je identiteitsbewijs kunt overleggen om binnen te komen.

Nieuwe techniek

Zo'n zelfde soort systeem zal ook in de Amerikaanse parken gelden en een bezoeker is daar niet mee akkoord. Althans, vooral de communicatie erover vindt ze een probleem. De technologie is wel iets anders dan we bij Disneyland Paris hebben, want hierbij worden tickets geverifieerd door de gezichten van bzoekers door een apparaat te scannen en in een identitifactiecode om te zetten, die dan weer met de ticketcodes wordt gecheckt. Disneyland gebruikt dit ook om fraude te voorkomen, maar het is dus een iets nieuwer systeem.